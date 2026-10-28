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Sinuano Noche de HOY, miércoles 28 de octubre, EN VIVO: qué jugó y números ganadores del último sorteo

Consulta los resultados del Sinuano Noche de HOY, miércoles 28 de octubre y descubre qué números salieron ganadores en el último sorteo. ¡Mucha suerte!

Angie De La Cruz
¿Qué número salió de Sinuano noche?
¿Qué número salió de Sinuano noche? | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz

MOMENTOS DESTACADOS

18:21

¿A qué hora juega Sinuano Noche hoy?

El Sinuano Noche juega hoy, miércoles 28 de octubre, a las 10:30 p. m., hora de Colombia.

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Mira EN VIVO los resultados del Sinuano Noche de HOY, miércoles 28 de octubre y descubre cuáles fueron los números ganadores del popular chance. Revisa las bolillas que cayeron, comprueba tu jugada y verifica si la suerte estuvo de tu lado en este famoso sorteo de Colombia.

Mira los resultados del sorteo Sinuano Día de HOY, miércoles 28 de octubre de 2026.

PUEDES VER: Sinuano Día de HOY, miércoles 28 de octubre EN VIVO: resultados y ganadores del último sorteo

Sinuano Noche HOY, 28 de octubre: resultados del último sorteo EN VIVO y estadísticas

19:00
28/10/2026

¿Dónde ver el Sinuano Noche en vivo?

Puedes seguir el sorteo del Sinuano Noche a través de canales de televisión locales en Colombia que transmitan los resultados en directo. Asimismo, tienes la opción de consultar las plataformas digitales oficiales de la lotería o los servicios de streaming que ofrezcan la transmisión del sorteo.

18:21
28/10/2026

¿A qué hora juega Sinuano Noche hoy?

El Sinuano Noche juega hoy, miércoles 28 de octubre, a las 10:30 p. m., hora de Colombia.

18:13
28/10/2026

Bienvenidos

¡Bienvenidos! Aquí encontrarás los resultados del Sinuano Noche de hoy, miércoles 28 de octubre, con los números ganadores del último sorteo en Colombia.

¿Dónde comprar boletos del Sinuano?

Los boletos del Sinuano Día y Noche se pueden comprar en puntos de venta autorizados de la lotería en Colombia. Los jugadores deben acudir a los establecimientos habilitados para registrar sus números y participar en el sorteo de su preferencia.

Antes de realizar una apuesta, verifica que el punto de venta esté autorizado y conserva tu boleto, ya que será necesario para comprobar los resultados y reclamar un eventual premio.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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