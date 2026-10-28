Sinuano Día de HOY, miércoles 28 de octubre EN VIVO: resultados y ganadores del último sorteo

Sigue EN VIVO los resultados del Sinuano Día de HOY, miércoles 28 de octubre y descubre qué número salió ganador en el último sorteo de esta popular lotería colombiana. Verifica tu boleto y conoce si eres uno de los afortunados de la jornada. ¡Aquí encontrarás la información del sorteo de HOY!

Sinuano Día de HOY, miércoles 28 de octubre: mira los resultados y ganadores 14:34 Resultados del sorteo Sinuano Día de HOY, miércoles 28 de octubre Números ganadores del Sinuano Día: 0 4 9 2 | La Quinta: 7 14:26 ¡Ya comienza el sorteo Sinuano Día! En pocos minutos inicia el sorteo del Sinuano Día de HOY, miércoles 28 de octubre de 2026. Mantente atento a nuestra cobertura EN VIVO para conocer el número ganador y consultar los resultados oficiales. 14:23 Transmisión en vivo del sorteo Sinuano Día de hoy, miércoles 28 de octubre 14:10 ¿A qué hora juega el Sinuano Día? El Sinuano Día de HOY, miércoles 28 de octubre de 2026, se juega a las 2:30 p. m. (hora de Colombia). El sorteo se realiza todos los días, incluidos domingos y festivos, y se transmite por Telecaribe. 13:37 Bienvenidos Sigue todos los detalles del sorteo del sorteo Sinuano Día, consulta los resultados oficiales, descubre el número ganador y revisa si tu apuesta fue una de las afortunadas.

Resultados del sorteo Sinuano Día de HOY, miércoles 28 de octubre

Números ganadores del Sinuano Día: 0 4 9 2

La Quinta: 7

¿Cómo se juega el chance del Sinuano Día?

El chance del Sinuano Día es una modalidad de apuesta de la lotería colombiana en la que los participantes eligen un número y lo juegan con la esperanza de acertar el resultado del sorteo. Para participar, deben acudir a un punto de venta autorizado y seleccionar la modalidad de apuesta que prefieran.