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Sinuano Día de HOY, miércoles 28 de octubre EN VIVO: resultados y ganadores del último sorteo

Consulta los resultados del Sinuano Día de HOY, miércoles 28 de octubre, y descubre qué número salió ganador. Comprueba si la suerte está de tu lado.

Angie De La Cruz
Mira los resultados del sorteo Sinuano Día de HOY, miércoles 28 de octubre de 2026.
Mira los resultados del sorteo Sinuano Día de HOY, miércoles 28 de octubre de 2026. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz

MOMENTOS DESTACADOS

14:34

Resultados del sorteo Sinuano Día de HOY, miércoles 28 de octubre

Números ganadores del Sinuano Día: 0 4 9 2 | La Quinta: 7

14:10

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El Sinuano Día de HOY, miércoles 28 de octubre de 2026, se juega a las 2:30 p. m. (hora de Colombia). El sorteo se realiza todos los días, incluidos domingos y festivos, y se transmite por Telecaribe.

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Sigue EN VIVO los resultados del Sinuano Día de HOY, miércoles 28 de octubre y descubre qué número salió ganador en el último sorteo de esta popular lotería colombiana. Verifica tu boleto y conoce si eres uno de los afortunados de la jornada. ¡Aquí encontrarás la información del sorteo de HOY!

Revisa los resultados del último sorteo del Sinuano Noche hoy, martes 27 de octubre.

PUEDES VER: Resultados Sinuano Día y Noche martes 27 de octubre: números ganadores del último sorteo

Sinuano Día de HOY, miércoles 28 de octubre: mira los resultados y ganadores

14:34
28/10/2026

Resultados del sorteo Sinuano Día de HOY, miércoles 28 de octubre

Números ganadores del Sinuano Día: 0 4  9 2 | La Quinta: 7

14:26
28/10/2026

¡Ya comienza el sorteo Sinuano Día!

En pocos minutos inicia el sorteo del Sinuano Día de HOY, miércoles 28 de octubre de 2026. Mantente atento a nuestra cobertura EN VIVO para conocer el número ganador y consultar los resultados oficiales.

14:23
28/10/2026

Transmisión en vivo del sorteo Sinuano Día de hoy, miércoles 28 de octubre

14:10
28/10/2026

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El Sinuano Día de HOY, miércoles 28 de octubre de 2026, se juega a las 2:30 p. m. (hora de Colombia). El sorteo se realiza todos los días, incluidos domingos y festivos, y se transmite por Telecaribe.

13:37
28/10/2026

Bienvenidos

Sigue todos los detalles del sorteo del sorteo Sinuano Día, consulta los resultados oficiales, descubre el número ganador y revisa si tu apuesta fue una de las afortunadas.

Resultados del sorteo Sinuano Día de HOY, miércoles 28 de octubre

  • Números ganadores del Sinuano Día: 0 4  9 2
  • La Quinta: 7

¿Cómo se juega el chance del Sinuano Día?

El chance del Sinuano Día es una modalidad de apuesta de la lotería colombiana en la que los participantes eligen un número y lo juegan con la esperanza de acertar el resultado del sorteo. Para participar, deben acudir a un punto de venta autorizado y seleccionar la modalidad de apuesta que prefieran.

  • Chance de 4 cifras: eliges un número de cuatro dígitos, del 0000 al 9999.
  • Chance de 3 cifras: seleccionas un número de tres dígitos, del 000 al 999.
  • Chance de 2 cifras: apuestas por un número de dos dígitos, del 00 al 99.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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