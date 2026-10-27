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Resultados Sinuano Día hoy, martes 27 de octubre EN VIVO: números ganadores del último sorteo

Consulta los resultados del Sinuano Día de HOY, martes 27 de octubre. Revisa los números ganadores del último sorteo, descubre qué jugó y saliste premiado.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados del último sorteo del Sinuano Día hoy, martes 27 de octubre.
Revisa los resultados del último sorteo del Sinuano Día hoy, martes 27 de octubre. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
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HOY, martes 27 de octubre de 2026, descubre EN VIVO los resultados del Sinuano Día y consulta cuáles fueron los números ganadores del último sorteo de esta popular lotería colombiana. Revisa la combinación premiada, verifica si tu número resultó ganador y mantente al tanto de las últimas actualizaciones para conocer todos los detalles del sorteo de hoy. ¡La suerte podría estar de tu lado!

Mira los resultados del sorteo Sinuano Noche de HOY, lunes 26 de octubre de 2026.

PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del lunes 26 de octubre: últimos RESULTADOS y qué jugó

Sinuano Día de hoy, martes 27 de octubre: mira los resultados

12:05
27/10/2026

Bienvenidos

Sigue EN VIVO los sorteos del Sinuano Día y Noche de HOY, martes 27 de octubre de 2026. Consulta el número ganador de cada jornada y verifica si la suerte está de tu lado.

¿Cómo reclamar el premio del sorteo Sinuano?

Si resultaste ganador del Sinuano Día o Sinuano Noche, debes verificar que tu número coincida con el resultado oficial y conservar el boleto original en buen estado. Para reclamar tu premio, es importante acudir a un punto de venta autorizado o comunicarte con el operador oficial de la lotería para conocer el procedimiento correspondiente, según el monto obtenido y la modalidad de apuesta.

  • Verifica los resultados: compara las cifras de tu apuesta con los números ganadores publicados para el sorteo correspondiente.
  • Conserva el tiquete original: debe estar legible y sin tachaduras ni alteraciones.
  • Presenta tu documento de identidad: acude a un punto autorizado de Apuestas del Sinú con el comprobante original y tu identificación.
  • Consulta los requisitos adicionales: si ganaste una suma elevada, podrían solicitarte documentación complementaria, como el formulario SIPLAFT o una certificación bancaria, según el monto del premio.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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