Reniec revela los nombres más insólitos registrados en el Perú, inspirados en Halloween y el Día de la Canción Criolla

Cada 31 de octubre, el Perú celebra dos festividades que representan tradiciones muy distintas: Halloween y el Día de la Canción Criolla. En el marco de ambas celebraciones, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dio a conocer una curiosa lista de nombres inscritos en el país, inspirados en personajes de películas de terror, artistas de música criolla y elementos representativos de estas fechas. La relación incluye denominaciones que llaman la atención por su peculiar origen y significado.

Reniec revela los nombres más curiosos de peruanos inspirados en Halloween

Los personajes del cine de terror también han dejado huella en los nombres de los peruanos. Según los datos difundidos por el Reniec, Demian encabeza la lista, con 589 personas registradas con este nombre. Esta denominación está relacionada con Damian Thorn, el inquietante niño protagonista de la película La profecía.

Otros nombres que figuran en el listado son Merlina, con 276 registros; Catrina, con 234; Carrie, con 223; y Annabelle, con 203. Este último está inspirado en la famosa muñeca poseída que protagoniza una popular saga de películas de terror.

La relación también incluye nombres menos frecuentes, pero igualmente llamativos. Entre ellos figuran Hannibal (26), Lucifer (15), Frankenstein (8), Krueger y Joker (7 cada uno), además de Linda Blair (4), Ritual (1) y Chucky (1). Este último nombre está asociado al personaje principal de la saga cinematográfica Child’s Play.

Reniec presenta los nombres más curiosos del Perú por Halloween y el Día de la Canción Criolla.

Al presentar esta selección, el Reniec compartió una frase que resume el curioso vínculo entre estos nombres y la celebración del 31 de octubre: "Este Halloween, algunos no necesitan disfraz… sus nombres ya vienen con susto incluido".

Día de la Canción Criolla: Reniec registra más de 1.000 peruanas con el nombre Bartola

La música criolla también está presente en los registros de identidad del país. De acuerdo con la información difundida por el Reniec, Bartola es uno de los nombres más representativos de esta lista, con 1.148 peruanas inscritas con esta denominación. Asimismo, 270 ciudadanas llevan el nombre Tania Libertad, mientras que otras siete fueron registradas como Carmencita Lara, en referencia a la reconocida intérprete conocida como la "Dama de los Valses Tristes".

El listado también reúne nombres vinculados con destacados exponentes de la música peruana. Entre ellos figuran Augusto Polo, con seis registros; Lucha Reyes y Manuel Donaire, con tres cada uno; así como Flor de la Canela y Nicomedes Santa Cruz, con dos registros respectivamente.

La relación no se limita a los nombres de artistas. El Reniec también identificó denominaciones vinculadas con la tradición musical criolla, como Criollo (2), Marina (1), Vals (1) y Alcatraz (1).

Reniec presenta los nombres más curiosos del Perú por Halloween y el Día de la Canción Criolla.

Cabe recordar que el Día de la Canción Criolla se celebra cada 31 de octubre desde 1944, año en que esta fecha fue establecida oficialmente durante el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Su finalidad es rendir homenaje a una de las expresiones culturales más representativas de la identidad peruana y contribuir a preservar su vigencia a través de las generaciones.

Por su parte, Halloween tiene sus orígenes en antiguas celebraciones celtas, especialmente en el festival de Samhain, que marcaba el final de la temporada de cosechas y el inicio del invierno. Con el paso de los años, esta festividad ganó popularidad en Estados Unidos y se extendió a distintos países, donde se celebra con disfraces, decoraciones temáticas y la tradicional entrega de dulces.

Aunque ambas celebraciones tienen orígenes y significados distintos, coinciden en la misma fecha del calendario peruano. Los registros difundidos por el Reniec evidencian cómo estas tradiciones también han dejado su huella en la identidad de cientos de ciudadanos a través de nombres inspirados en sus personajes, artistas y elementos más representativos.