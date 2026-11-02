¡Oficial! Deportivo Binacional anunció su regreso a la Liga 1 2027: "Derecho a participar"

¡Es oficial! Deportivo Binacional anunció una importante noticia para sus hinchas al confirmar que volverá a competir en la Liga 1 2027. A través de un comunicado, el club de Juliaca informó que recibió la Resolución N.º 016-2026-LFPP, mediante la cual se le reconoce el derecho de participar en la máxima categoría del fútbol peruano.

La institución puneña precisó que esta decisión responde al cumplimiento de la Sentencia N.º 114/2026 del Tribunal Constitucional, que determinó que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) vulneró su derecho al debido procedimiento dentro del sistema de justicia deportiva. Por ello, dispuso su incorporación al campeonato de Primera División de la temporada 2027.

¿Qué dijo Deportivo Binacional sobre su incorporación a la Liga 1?

"Hemos sido notificados con la Resolución N.º 016-2026-LFPP, mediante la cual la Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPP) ha otorgado al club el derecho a participar en el Torneo Liga 1-2027", señaló Binacional en su pronunciamiento oficial.

Comunicado de Binacional en el que anuncia su vuelta a la Liga 1 2027.

Asimismo, el Poderoso del Sur manifestó su intención de dejar atrás los conflictos institucionales y trabajar de manera conjunta con los organismos del fútbol peruano. "El club reitera su absoluta predisposición para colaborar y trabajar en conjunto con la FPF y la LFPP. Mantenemos el firme compromiso de sumar esfuerzos en favor del desarrollo, la transparencia y el fortalecimiento del fútbol peruano", agregó.

Finalmente, Deportivo Binacional agradeció el respaldo de sus aficionados durante todo el proceso legal y expresó su reconocimiento a quienes acompañaron a la institución en su objetivo de regresar a la máxima categoría. De esta manera, el cuadro de Juliaca apunta a competir nuevamente en la Liga 1 2027, luego de una etapa marcada por disputas administrativas y judiciales.