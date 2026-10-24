Tras ganarle una final a Alianza Lima: club peruano puede jugar la Liga 3 el próximo año

Uno de los clubes que en el pasado reciente le ganó una final a Alianza Lima, sin contar a Universitario de Deportes, es Deportivo Binacional. El cuadro de Juliaca derrotó a los blanquiazules en el 2019 y se hizo con la Liga 1 de aquella temporada. Sin embargo, hoy en día está a punto de descender a la Liga 3 de la próxima campaña.

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Como sabemos, luego de algunos años en la primera división, el popular 'Bi' terminó perdiendo la categoría y hasta el momento no ha podido retornar. Incluso, parece que ese anhelado regreso se hará esperar por mucho tiempo debido a que probablemente juegue en tercera el 2027, ya que marcha en las últimas casillas de la Liga 2.

Binacional está a punto de descender

Deportivo Binacional marcha en la última casilla del Grupo Descenso B de la segunda división del fútbol peruano con cero unidades. En esta zona también están Santos FC con 10 puntos y Academia Cantolao con 2. Por ello, necesita un triunfo con urgencia en la última fecha del campeonato para salvar la categoría.

Binacional marcha pésimo en la Liga 2.

En la última jornada de la Liga 2, el 'Bi' visitará a, precisamente, la Academia Cantolao en un duelo donde se jugará la vida. Por ello, todos sus hinchas esperan un triunfo para que la próxima campaña sigan con el sueño de retornar a la Liga 1, donde una vez se proclamaron campeones al derrotar a Alianza Lima.

Incluso, el elenco de Juliaca es uno de los pocos clubes peruanos que ha podido vencer a uno brasileño en Copa Libertadores. Lo hizo en el 2020, cuando venció a São Paulo por 2-1 con goles de Aldair Rodríguez y Johan Arango. En aquel cuadro tricolor jugaba Dani Alves.