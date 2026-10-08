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Renzo Garcés puede ser durísima baja en Alianza Lima para momento clave del Clausura

Renzo Garcés generó una enorme preocupación entre los hinchas de Alianza Lima porque puede perderse partido clave del Torneo Clausura 2026.

Francisco Esteves
Renzo Garcés puede ser durísima baja en Alianza Lima.
Renzo Garcés puede ser durísima baja en Alianza Lima. | Foto: Alianza Lima - X.
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El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 vuelve a la acción luego de la pausa por fecha FIFA, por lo que Alianza Lima se prepara para su siguiente partido ante Cusco FC en condición de visitante. Lo que pocos saben es que Renzo Garcés corre riesgo de ser una sensible baja en momento clave de la temporada.

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Como sabemos, quedan siete fechas para que el campeonato nacional llegue a su final y el defensor puede perderse al menos uno de estos compromisos por una contundente razón. Esto, de acuerdo con información revelada por el periodista Gerson Cuba en sus redes sociales.

Resulta que, Renzo Garcés tiene un total de cuatro amarillas y si le sacan la quinta ante Cusco FC, o ante cualquier otro rival, se perderá el partido siguiente. Recordemos que si acumula cinco cartulinas las reglas de la Liga 1 imponen de castigo una jornada de suspensión.

Alianza Lima

Garcés es pieza fundamental en Alianza Lima.

Por ello, el 'Pastor' debe tener mucho cuidado con cada partido que juegue, o dejará a Alianza Lima en un gran problema. A los blanquiazules aún les quedan duelos complicados y para Pablo Guede sería un dolor de cabeza tener que reemplazar a su central principal, por lo que desde ahora debe ir tomando cartas en el asunto.

Tarjetas amarillas en Alianza Lima

  • 4 tarjetas: Renzo Garcés.
  • 2 tarjetas: Paolo Guerrero, Federico Girotti y Nicolás Díaz.
  • 1 tarjeta: Eryc Castillo, Luis Advíncula, Marco Huamán, Gianfranco Chávez, Mateo Antoni, Fernando Gaibor, Esteban Pavez, Jairo Vélez, Alessandro Burlamaqui y Pablo Guede.
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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