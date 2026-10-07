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Partidos de hoy, jueves 8 de octubre: qué partidos hay de la Liga 1 y torneos internacionales
Conoce la programación de los partidos de hoy, jueves 8 de octubre, en los que destacan cotejos de la Liga 1 y otros torneos internacionales.
Revisa cada uno de los partidos de hoy, jueves 8 de octubre, en el que destaca la vuelta del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Luego de varias semanas de compromisos por fecha FIFA, ahora retorna el fútbol peruano con duelos emocionantes que paralizarán a la afición. Conoce los horarios y canales de transmisión para no perderte estos choques locales y otros internacionales.
Partidos de hoy por la Liga 1
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|CD Moquegua vs Cienciano
|1.00 pm.
|L1 MAX
|Atlético Grau vs Los Chankas
|3.30 pm.
|L1 MAX
Partidos de hoy por la Liga 2
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Bentín Tacna Heroica vs Carlos Mannucci
|3.00 pm.
|Bicolor+
Partidos de hoy por la Copa Paceña
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Always Ready vs Nacional Potosí
|2.00 pm.
|Entel Gol
|Blooming vs Bolívar
|7.00 pm.
|Entel Gol
Partidos de hoy por el Brasileirao
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Santos vs Flamengo
|5.30 pm.
|Fanatiz, Premiere, Globoplay
|Athletico Paranaense vs Atlético Mineiro
|6.00 pm.
|Fanatiz, Premiere, Globoplay
|Fluminense vs Coritiba
|7.30 pm.
|Fanatiz, Premiere, Globoplay
|Palmeiras vs Bahía
|7.30 pm.
|Fanatiz, Premiere, Flow Sports
Partidos de hoy por la Liga Colombiana
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Atlético Nacional vs Deportes Tolima
|6.05 pm.
|Win+ Fútbol, Win Play, Viju+ Sport, SportTV
|Fortaleza CEIF vs Millonarios
|8.10 pm.
|RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol, Win Play
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