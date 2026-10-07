Partidos de hoy, jueves 8 de octubre: qué partidos hay de la Liga 1 y torneos internacionales

Revisa cada uno de los partidos de hoy, jueves 8 de octubre, en el que destaca la vuelta del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Luego de varias semanas de compromisos por fecha FIFA, ahora retorna el fútbol peruano con duelos emocionantes que paralizarán a la afición. Conoce los horarios y canales de transmisión para no perderte estos choques locales y otros internacionales.

Partidos de hoy por la Liga 1

PARTIDOS HORARIOS CANALES CD Moquegua vs Cienciano 1.00 pm. L1 MAX Atlético Grau vs Los Chankas 3.30 pm. L1 MAX

Partidos de hoy por la Liga 2

PARTIDOS HORARIOS CANALES Bentín Tacna Heroica vs Carlos Mannucci 3.00 pm. Bicolor+

Partidos de hoy por la Copa Paceña

PARTIDOS HORARIOS CANALES Always Ready vs Nacional Potosí 2.00 pm. Entel Gol Blooming vs Bolívar 7.00 pm. Entel Gol

Partidos de hoy por el Brasileirao

PARTIDOS HORARIOS CANALES Santos vs Flamengo 5.30 pm. Fanatiz, Premiere, Globoplay Athletico Paranaense vs Atlético Mineiro 6.00 pm. Fanatiz, Premiere, Globoplay Fluminense vs Coritiba 7.30 pm. Fanatiz, Premiere, Globoplay Palmeiras vs Bahía 7.30 pm. Fanatiz, Premiere, Flow Sports

Partidos de hoy por la Liga Colombiana