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Partidos de hoy, jueves 8 de octubre: qué partidos hay de la Liga 1 y torneos internacionales

Conoce la programación de los partidos de hoy, jueves 8 de octubre, en los que destacan cotejos de la Liga 1 y otros torneos internacionales.

Diego Medina
Partidos de hoy, jueves 8 de octubre, por la Liga 1 y otros torneos internacionales.
Partidos de hoy, jueves 8 de octubre, por la Liga 1 y otros torneos internacionales. | Foto: Composición LÍBERO.
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Revisa cada uno de los partidos de hoy, jueves 8 de octubre, en el que destaca la vuelta del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Luego de varias semanas de compromisos por fecha FIFA, ahora retorna el fútbol peruano con duelos emocionantes que paralizarán a la afición. Conoce los horarios y canales de transmisión para no perderte estos choques locales y otros internacionales.

Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1

PUEDES VER: Partidos del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1: programación de la fecha 11

Partidos de hoy por la Liga 1

PARTIDOSHORARIOSCANALES
CD Moquegua vs Cienciano1.00 pm.L1 MAX
Atlético Grau vs Los Chankas3.30 pm.L1 MAX

Partidos de hoy por la Liga 2

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Bentín Tacna Heroica vs Carlos Mannucci3.00 pm.Bicolor+

Partidos de hoy por la Copa Paceña

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Always Ready vs Nacional Potosí2.00 pm.Entel Gol
Blooming vs Bolívar7.00 pm.Entel Gol

Partidos de hoy por el Brasileirao

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Santos vs Flamengo5.30 pm.Fanatiz, Premiere, Globoplay
Athletico Paranaense vs Atlético Mineiro6.00 pm.Fanatiz, Premiere, Globoplay
Fluminense vs Coritiba7.30 pm.Fanatiz, Premiere, Globoplay
Palmeiras vs Bahía7.30 pm.Fanatiz, Premiere, Flow Sports

Partidos de hoy por la Liga Colombiana

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Atlético Nacional vs Deportes Tolima6.05 pm.Win+ Fútbol, Win Play, Viju+ Sport, SportTV
Fortaleza CEIF vs Millonarios8.10 pm.RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol, Win Play
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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