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Estos son los futbolistas sancionados para el reinicio del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
El Torneo Clausura de la Liga 1 reinicia este jueves tras la pausa por fecha FIFA, aunque varios equipos deberán afrontar bajas obligadas por sanciones.
El Torneo Clausura de la Liga 1 vuelve este jueves después del parón por la fecha FIFA y varios equipos tendrán bajas obligadas. El boletín oficial de la Liga de Fútbol Profesional dio a conocer la relación de futbolistas y miembros de comandos técnicos que deberán cumplir sanción en la próxima jornada.
Los sancionados para el reinicio del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
Entre los jugadores, cuatro quedaron fuera de esta fecha tras acumular cinco tarjetas amarillas durante el campeonato. Se trata de Santiago Arias, de Cienciano; Yorman Zapata, de CD Moquegua; Matías Almirón, de Juan Pablo II; y Hugo Ángeles, de Sport Huancayo.
Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026
A ellos se suma Christian Velarde, de Los Chankas; Derlis Chávez, de CD Moquegua; y Agustín Rodríguez, de Comerciantes Unidos. De esta manera, los clubes involucrados tendrán que afrontar sus respectivos compromisos con ausencias en sus planteles.
Además, el boletín contempla sanciones para integrantes de comandos técnicos. Víctor Rivera, Teddy Ramírez y Joel Hurtado, de ADT; Christian Palomino, de Sport Boys; y Rodrigo Parrilla, de Sport Huancayo, tampoco podrán estar en esta jornada.
Lista de sancionados para la fecha 11 del Torneo Clausura
- Víctor Rivera — comando técnico de ADT
- Teddy Ramírez — comando técnico de ADT
- Joel Hurtado — comando técnico de ADT
- Christian Velarde — Los Chankas
- Santiago Arias — Cienciano
- Yorman Zapata — CD Moquegua
- Derlis Chávez — CD Moquegua
- Agustín Rodríguez — Comerciantes Unidos
- Matías Almirón — Juan Pablo II
- Christian Palomino — comando técnico de Sport Boys
- Hugo Ángeles — Sport Huancayo
- Rodrigo Parrilla — comando técnico de Sport Huancayo
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