Selección peruana y su alarmante estadística en posesión tras gira por EE.UU.: "Lamentablemente"

La selección peruana terminó su gira por Estados Unidos con un balance preocupante: tres derrotas y un empate frente a Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. Más allá de los resultados, el rendimiento mostrado por la Bicolor también encendió las alarmas: las estadísticas en posesión de este último periodo bajo la dirección de Mano Menezes.

Perú obtuvo alarmantes cifras en estadística de posesión tras gira por Estados Unidos

Resulta que durante el programa Denganche, se hizo énfasis en uno de los datos que más llamó la atención: Perú apenas tuvo el 25% de posesión en la derrota ante Colombia. "Lamentablemente, lo que vemos en el juego se refleja en las estadísticas. ¡Tuvimos 25% de posesión ante Colombia! ¿Cuándo has visto esa cifra en una selección peruana? El promedio de posesión de esta gira de amistosos es 32,5% y el de remates al arco es uno por partido. Es una barbaridad", fue parte del cuestionamiento realizado por el periodista Mauricio Loret de Mola. Además, se manifestó que el promedio de posesión durante la gira fue de apenas 32,5% y que el equipo registró solo un remate al arco por partido.

Estos números marcan una diferencia considerable respecto a lo que se observaba durante buena parte de la etapa de Ricardo Gareca. Si bien el estilo y los rivales fueron distintos, Perú llegó a mostrar mayor protagonismo con la pelota. Por ejemplo, en la Copa América 2021, la Bicolor tuvo un promedio de 49% de posesión y consiguió 23 remates al arco en seis partidos, equivalente a casi cuatro disparos a puerta por encuentro.

La comparación también puede hacerse desde los resultados y la competitividad alcanzada en aquella etapa. Gareca dirigió a Perú en 96 partidos y consiguió 39 victorias, además de llevar al equipo al Mundial de Rusia 2018 y a la repesca de Qatar 2022. Aquella selección, además de competir por resultados, consiguió generar una identidad reconocible que hoy los hinchas vuelven a reclamar.

Selección peruana tuvo tres derrotas y un empate

Próximo partido de la selección peruana

Tras finalizar esta fecha FIFA, la selección peruana volverá a disputar partidos entre el 9 y el 17 de noviembre, periodo en el que tiene previstos dos amistosos. Según Jean Ferrari, director general de Fútbol de la FPF, ambos encuentros se jugarán en territorio nacional.

Aunque todavía no hay confirmación oficial, Costa Rica y Bolivia aparecen como los posibles rivales de la Bicolor para noviembre. Asimismo, se evalúa que estos compromisos puedan disputarse en ciudades de altura como Puno o Cusco, considerando que también se analiza llevar allí algunos partidos de las próximas Eliminatorias.