Iker Casillas, multicampeón con Real Madrid, reveló que quiso jugar con figura de Alianza Lima

Alianza Lima ha tenido grandes figuras dentro de su historia como club y eso no pasó desapercibido por Iker Casillas, quien tras ser consultado con que jugador peruano le hubiese gustado jugar consideró a una leyenda blanquiazul: estamos hablando de Claudio Pizarro.

Iker Casillas reveló que le hubiera gustado jugar con histórico de Alianza Lima

En entrevista con la periodista Estefanía Chau del programa 'Nada que no sepa', Casillas fue preguntado sobre diversos temas de su trayectoria deportiva y, asimismo, sobre con qué futbolista peruano quiso jugar cuando era arquero profesional.

Iker Casillas reveló que le hubiera gustado compartir cancha con Claudio Pizarro, delantero e histórico jugador de la selección peruana que tuvo paso en grandes clubes como Bayern Múnich y Alianza Lima.

Iker Casillas reveló que quiso jugar con Claudio Pizarro, figura de Alianza Lima

El campeón con España y el Real Madrid no tuvo dudas en ningún momento al señalar a Pizarro como el futbolista con el que le habría gustado compartir club. No obstante, esta no es la primera vez que lo menciona en una entrevista en Perú.

Anteriormente, el medio digital ‘Linkeados’ preguntó a Iker Casillas qué futbolistas peruanos conoce o ha visto jugar durante su paso en el balompié, y el exguardameta no dudó en señalar a Claudio Pizarro.

¿Cómo le fue a Claudio Pizarro en Alianza Lima?

Claudio Pizarro logró destacar en el fútbol peruano cuando jugó una temporada y media en Alianza Lima durante 1998 y 1999 y su gran rendimiento causó que Werder Bremen lo fichara para la Bundesliga.

En total, el atacante peruano jugó 55 encuentros con la camiseta blanquiazul, en los que registró 28 tantos oficiales y 8 asistencias. Aunque permaneció poco tiempo en la escuadra íntima, el goleador del fútbol alemán se considera un hincha acérrimo.