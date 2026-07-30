¡Atención! Recientemente, se anunció que una heladería en el condado de Luzerne, en Estados Unidos, permanecerá cerrada hasta nuevo aviso debido a un accidente en el que un automóvil colisionó con su fachada. Las autoridades locales continúan con una investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon el incidente, el cual ha causado daños considerables en la estructura del establecimiento. Se anticipa que la empresa reanudará sus actividades una vez que se completen las reparaciones y las medidas de seguridad necesarias.

Condado de Luzerne de Estados Unidos: anuncian cierre temporal de esta heladería tras accidente de tránsito

ACB The News Station y otros medios webs se refirieron al último incidente inesperado que interrumpió la rutina en la heladería Valley Scoops and More, ubicada en la Ruta 93 de Sugarloaf Township, en Estados Unidos, cuando un cliente chocó accidentalmente contra la fachada del local poco antes de la 1.00 p. m. del miércoles 29 de julio. Como resultado, una persona sufrió lesiones leves y el establecimiento tuvo que cerrar sus puertas temporalmente.

Condado de Luzerne de EE. UU.: anuncian cierre temporal de esta heladería tras accidente de tránsito.

Al respecto, Matt Cara, propietario del negocio, se pronunció sobre la situación: “Llamamos a mi hermano, dueño de Team Supply en Hazleton, para que nos consiguiera todo el equipo. Ya teníamos un albañil aquí para ayudarnos a arreglarlo todo; esperamos poder reabrir mañana o el viernes o el sábado”.

Tras aquella situación, se ha informado que los dueños siguen trabajando para reparar el edificio con la esperanza de reanudar sus operaciones para el fin de semana. No obstante, no se conoce la fecha de reapertura del local.

¿La heladería afectada, Valley Scoops and More, es muy conocida en la zona?

Valley Scoops and More se ha consolidado como un destino emblemático en Conyngham Valley y el condado de Luzerne, especialmente durante la temporada de verano.

Esta heladería no solo ofrece una amplia variedad de sabores, sino que también se ha transformado en un centro de entretenimiento familiar, atrayendo a numerosos visitantes que buscan disfrutar de un ambiente ameno y divertido.