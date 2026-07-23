- Hoy:
- Partidos de hoy
- Boca Juniors vs O'Higgins
- Bolívar vs Gremio
- Perú vs Brasil
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes vóley
Hansell Riojas envió fuerte mensaje a Jean Deza por llamarlo “soplón”: "Si él quisiera pelear..."
El actual capitán de Sport Boys habló, en una reciente entrevista, sobre unas declaraciones pasadas de Jean Deza.
Hansell Riojas, actual capitán de Sport Boys decidió romper su silencio y responderle a Jean Deza luego de que el jugador de Santos de Nazca asegurara hace unos meses atrás que ver jugar al elenco chalaco "lo aburría" y que él podría aportar un estilo diferente a los rosados.
Bajo este contexto, el ex Alianza Lima confirmó en una reciente entrevista para el programa Sin TV Vamos, que su publicación que decía "No lo veas, porque te aburrimos", iba dirigida para el 'Ratón'.
PUEDES VER: Deportivo Cali envió su respuesta final sobre fichaje de Pedro Gallese por Alianza Lima: "Salida..."
Hansell Riojas habló sobre las declaraciones de Jean Deza
"Era una directa, él lo sabe y él tiene mi teléfono, me puede llamar cuando quiera. Yo a Jean lo conozco desde el 2014 en la selección. Fuimos juntos a jugar con Inglaterra, estuvimos en esa gira europea y siempre nos hemos llevado bien. Después coincidimos en Cienciano, donde yo era uno de los capitanes, y él sabe cómo han sido las cosas", empezó diciendo el defensor.
Riojas también recordó los comportamientos de Deza cuando estuvieron en Cienciano donde incluso, lo calificó de "soplón". Aunque el jugador chalaco aseguró que nunca respondió ante esto.
"He tenido mis errores, seguramente extradeportivos, pero como profesional siempre he tratado de hacer lo correcto. Algo que me caracteriza es ser leal. Él hizo unos comentarios de mí, diciendo que soy un 'soplón' y que cuando me vea iba a pasar algo. Ya nos hemos visto varias veces y no pasó nada".
Por último, el capitán chalaco manifestó que su intención no es generar ningún enfrentamiento entre ellos dos, pero también dejó en claro que no se va a dejar intimidar por las declaraciones de Deza.
"Tampoco es mi intención pelear. Si él quisiera pelear, no hay que perder mucho tiempo, hay que buscarnos y listo", sentenció Riojas.
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 38.50