Hansell Riojas envió fuerte mensaje a Jean Deza por llamarlo “soplón”: "Si él quisiera pelear..."

Hansell Riojas, actual capitán de Sport Boys decidió romper su silencio y responderle a Jean Deza luego de que el jugador de Santos de Nazca asegurara hace unos meses atrás que ver jugar al elenco chalaco "lo aburría" y que él podría aportar un estilo diferente a los rosados.

Bajo este contexto, el ex Alianza Lima confirmó en una reciente entrevista para el programa Sin TV Vamos, que su publicación que decía "No lo veas, porque te aburrimos", iba dirigida para el 'Ratón'.

Hansell Riojas habló sobre las declaraciones de Jean Deza

"Era una directa, él lo sabe y él tiene mi teléfono, me puede llamar cuando quiera. Yo a Jean lo conozco desde el 2014 en la selección. Fuimos juntos a jugar con Inglaterra, estuvimos en esa gira europea y siempre nos hemos llevado bien. Después coincidimos en Cienciano, donde yo era uno de los capitanes, y él sabe cómo han sido las cosas", empezó diciendo el defensor.

Riojas también recordó los comportamientos de Deza cuando estuvieron en Cienciano donde incluso, lo calificó de "soplón". Aunque el jugador chalaco aseguró que nunca respondió ante esto.

"He tenido mis errores, seguramente extradeportivos, pero como profesional siempre he tratado de hacer lo correcto. Algo que me caracteriza es ser leal. Él hizo unos comentarios de mí, diciendo que soy un 'soplón' y que cuando me vea iba a pasar algo. Ya nos hemos visto varias veces y no pasó nada".

Por último, el capitán chalaco manifestó que su intención no es generar ningún enfrentamiento entre ellos dos, pero también dejó en claro que no se va a dejar intimidar por las declaraciones de Deza.

"Tampoco es mi intención pelear. Si él quisiera pelear, no hay que perder mucho tiempo, hay que buscarnos y listo", sentenció Riojas.