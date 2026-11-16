Esposa de Hernán Barcos dedica emotivo mensaje tras campeonato de Cristal en la Copa de la Liga

La consagración de Sporting Cristal en la Copa Caliente no solo generó celebraciones entre los hinchas celestes, sino también una emotiva reacción en el entorno de Hernán Barcos. El delantero argentino fue protagonista de la conquista rimense y recibió un especial mensaje de su esposa, quien destacó su esfuerzo, compromiso y fortaleza en medio de una temporada diferente.

A través de sus redes sociales, Giuli Cunha, la pareja del 'Pirata', compartió unas sentidas palabras para expresarle su admiración por todo lo que viene haciendo dentro y fuera de las canchas. En su publicación, resaltó cada entrenamiento, los momentos de concentración y la responsabilidad con la que afronta su carrera profesional, incluso a sus 42 años.

“Orgullosos de cada minuto que pasas en el campo, de cada entrenamiento, de cada momento de concentración, dedicación y responsabilidad hacia tu profesión. A tus 42 años, viviendo todo esto en un año tan difícil y diferente.. Y aún así, tu fortaleza nunca ha flaqueado. ¡Te admiro muchísimo y es un honor compartir esta vida contigo! Nuestro mayor ejemplo dentro y fuera de casa, ¡te amamos infinitamente!” , escribió en su cuenta de Instagram.

Esposa de Hernán Barcos celebra campeonato de Sporting Cristal en la Copa de la Liga.

El fragmento que más llamó la atención de su dedicatoria fue: A tus 42 años, viviendo todo esto en un año tan difícil y diferente... Y aun así, tu fortaleza nunca ha flaqueado. Estas palabras podrían hacer referencia al momento que atravesó Barcos tras no renovar su vínculo con Alianza Lima, club en el que se convirtió en uno de sus referentes y donde vivió importantes temporadas.

De esta manera, la esposa del delantero dejó en evidencia el respaldo familiar que recibe en esta nueva etapa de su carrera, mientras Barcos celebra un nuevo logro deportivo con Sporting Cristal. Ahora el cuadro celeste se prepara para lo que será su último duelo por el Torneo Clausura 2026 ante Cienciano.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Cienciano?

Sporting Cristal se enfrentará a Cienciano este domingo 22 de noviembre de 2026, por la fecha 17 y última del Torneo Clausura de la Liga 1.