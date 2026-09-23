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Oliver Sonne y André Carrillo protagonizaron divertida mirada cariñosa en la selección peruana

Oliver Sonne y André Carrillo protagonizaron un particular momento al cruzar miradas de forma cariñosa en el entrenamiento de la selección peruana.

Francisco Esteves
Oliver Sonne y André Carrillo protagonizaron divertida mirada cariñosa.
Oliver Sonne y André Carrillo protagonizaron divertida mirada cariñosa. | Foto: Composición Líbero.
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La selección peruana se encuentra entrenando bajo las órdenes de Mano Menezes para lo que serán sus amistosos de fecha FIFA, ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. En medio de los trabajos previos, dos elementos de la Bicolor mostraron el buen ambiente que se vive en la interna del plantel, ya que cruzaron miradas de forma particular. Nos referimos a Oliver Sonne y André Carrillo.

El once tentativo de Mano Menezes en la selección peruana.

PUEDES VER: Perú vs. Estados Unidos: el once tentativo de Mano Menezes para el amistoso FIFA

Ambos jugadores atraviesan un momento diferente en el combinado nacional, ya que la 'Culebra' está de salida debido a que es de los jugadores más veteranos del equipo, mientras que el 'Vikingo' recién disputará su segunda Eliminatoria Conmebol al Mundial de la FIFA. Sin embargo, eso no ha sido impedimento para que ambos se compenetren en la Blanquirroja, donde se han convertido en amigos.

Resulta que, durante el último entrenamiento de la selección peruana, André Carrillo y Oliver Sonne cruzaron miradas y comenzaron a sonreírse por algún detalle que sucedió en el campo. Este gesto dejó en claro el buen clima que hay en el vestuario del conjunto incaico y pronto veremos a ambos elementos en acción. Eso sí, probablemente el nacido en Dinamarca no aparezca en el equipo que enfrente a Estados Unidos en Orlando, Florida.

¿Qué pasó con Oliver Sonne?

Recientemente, la periodista Ana Lucía Rodríguez informó que el 'Vikingo' presentaba algunas molestias y que dentro de dos días recién comenzará a entrenar de forma más intensa. Por ello, es probable que salga del equipo titular de Mano Menezes y en su lugar podría entrar Marco Huamán, quien viene brillando esta temporada con Alianza Lima en la Liga 1.

Perú vs. Estados Unidos: hora y dónde ver el amistoso FIFA

El amistoso entre Perú vs. Estados Unidos por la fecha FIFA será este sábado 26 de septiembre a las 3.30 p. m. de Lima, Perú, y contará con transmisión de América TV para todo el territorio nacional. Asimismo, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto, totalmente online, con todas las incidencias y videos de los goles.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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