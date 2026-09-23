Universitario debe pagarle esto a Héctor Cúper si desea sacarlo: "A todo el comando técnico"

El futuro de Héctor Cúper no está del todo seguro en Universitario de Deportes. A pesar de que el cuadro crema marcha segundo en la tabla de posiciones del Torneo Clausura, el rendimiento no ha sido del agrado e incluso se ha deslizado la información de que los futbolistas del plantel merengue no están contentos con el trato del argentino.

En ese sentido, se ha estado rumoreando de que el exentrenador del Inter tendría sus horas contadas como DT crema. Sin embargo, su salida no sería nada fácil, pues Gustavo Peralta acaba de revelar cuánto deberá pagarle la 'U' a Cúper si es que decide sacarlo o si es que el propio estratega decide renunciar a su cargo.

“Ahora, si se va, si se va Cúper, si por ejemplo decidieran sacarlo... Si Cúper renuncia, tiene que pagar tres sueldos a la U. Si la U quiere sacarlo, son tres sueldos”, empezó diciendo el comunicador en el reciente programa de 'Hablemos de Max'. Ante esto, su compañera de programa, Romina Vega, quedó sorprendida por el bajo monto.

Ante esto, Peralta resaltó que no solo se le tendría que pagar al argentino, sino a todo su comando técnico. “Y uno dice ‘Son tres sueldos’, sí, es el conglomerado, es todo el comando técnico lo que se paga ahí, porque alguien dijo ‘no, solamente el técnico, el DT", no, es todo, es todo el comando técnico”.

Información sobre Héctor Cúper.

Tras esto, Romina Vega volvió a preguntarle si es que tres sueldos a todo el comando técnico, a lo que Peralta hizo hincapié: “Todo, todo el comando técnico. Pero, a lo que voy es: son tres sueldos en un año en un contrato que es hasta el 2027”.

Finalmente, Gustavo señaló que si bien es un monto elevado por la cantidad de personas, la negociación es más fructífera porque no se trata de pagar varios meses como en otros casos.

“Entonces, yo lo veo que es una negociación fructífera porque no estás pagando nueve meses u ocho meses de resolución de contrato. Entonces, pero igual es malo para la U. Se ha gastado un montón por malas decisiones deportivas en el año. Un montón, un montón”, sentenció.