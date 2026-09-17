ALERTA MÁXIMA en Walmart y Amazon: RETIRAN dos suplementos para mejorar el rendimiento sexual por posible REACCIÓN PELIGROSA

Grandes plataformas de comercio electrónico como Walmart y Amazon enfrentan una importante alerta sanitaria. La empresa A&P Creations LLC anunció el retiro voluntario del mercado estadounidense de dos de sus productos, tras detectarse en ellos la presencia de fármacos no declarados ni autorizados. Dado el riesgo que estas sustancias representan para la salud, las autoridades sanitarias emitieron una advertencia urgente sobre los peligros de consumirlas sin supervisión médica.

¿Qué suplementos para mejorar el rendimiento sexual fueron retirados por la FDA?

El retiro de productos del mercado afecta a dos marcas distribuidas en Walmart, Amazon y el portal naturefuel.us entre diciembre de 2024 y junio de 2026. El primer producto afectado es X10 Natural Enhancement Supplement, un suplemento líquido en caja roja y dorada con siete sobres de 15 ml. El segundo es biQ-FEL, un tónico de 500 ml etiquetado con la frase "Sabor artificial Hierbabuena". Según los reportes oficiales, la comercializadora no fabricó los ingredientes, sino que distribuyó el producto final al público en los Estados Unidos.

Los productos X10 y biQ-FEL fueron retirados del mercado por incluir ingredientes no declarados.

¿Por qué representan un riesgo la venta de estos suplementos en Walmart y Amazon?

Los análisis de laboratorio revelaron la presencia oculta de sildenafilo y tadalafilo, principios activos de medicamentos recetados para la disfunción eréctil. Respecto a este hallazgo, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) advirtió textualmente que "los ingredientes no declarados podrían interactuar con los nitratos presentes en algunos medicamentos recetados y podrían reducir la presión arterial a niveles peligrosos".

Aunque no se han registrado incidentes graves hasta el momento, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aconseja a quienes hayan adquirido estos suplementos para mejorar el rendimiento sexual que suspendan su consumo de inmediato y consulten con un médico. Para devoluciones o dudas sobre estos productos retirados del mercado debido a su peligrosidad, la compañía habilitó el correo ecommerce@naturefuel.us.