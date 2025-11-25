ATENCIÓN, inmigrantes: estos son los días y horas clave para conseguir VUELOS BARATOS a EE. UU. por Thanksgiving y Navidad

Con la llegada del feriado de Día de Acción de Gracias 2025, muchas personas buscan vuelos baratos para viajar a Estados Unidos, a pesar de que es uno de los periodos de mayor demanda aérea. Sin embargo, una especialista en turismo asegura que todavía es posible encontrar ofertas de último minuto y viajar sin gastar de más.

En diálogo con Telemundo, Gretel Pereira, directora de relaciones públicas de Expedia, explicó que aún existen con tarifas especiales, ideales para quienes desean planificar un viaje a Estados Unidos durante esta temporada de alta ocupación.

Ofertas y estrategias para vuelos y hoteles

Según Pereira, quienes combinan vuelo, hotel y actividades pueden encontrar paquetes completos desde US$300 por persona, incluso durante fechas de alta demanda. Esta combinación permite ahorrar y simplificar la planificación del viaje. Los descuentos más atractivos en hoteles se registran desde el 20 de noviembre, con hasta 50% de descuento, y pueden llegar a 75% durante Black Friday, Cyber Monday y Travel Tuesday.

Días y horas clave para conseguir vuelos baratos a EE. UU. según una especialista.

Además de las promociones, la especialista recomienda revisar el calendario y seleccionar horarios menos saturados para reducir costos. La anticipación es clave: reservar apenas aparezcan las ofertas fuertes asegura obtener los mejores precios y maximizar el presupuesto del viaje.

Consejos prácticos para conseguir vuelos baratos

Para aprovechar al máximo las ofertas y mantener los costos bajos, los expertos sugieren:

Ser flexible con las fechas : evita fines de semana y considera temporadas bajas.

: evita fines de semana y considera temporadas bajas. Volar a mitad de semana: martes y miércoles suelen ser más económicos.

Buscar en modo incógnito : evita que los sitios ajusten precios por historial de búsqueda.

: evita que los sitios ajusten precios por historial de búsqueda. Activar alertas de precios para recibir notificaciones cuando bajen.

para recibir notificaciones cuando bajen. Reservar con anticipación : entre 2 y 8 meses antes suele ser ideal.

: entre 2 y 8 meses antes suele ser ideal. Considerar vuelos con escalas , que suelen ser más baratos que directos.

, que suelen ser más baratos que directos. Usar comparadores de vuelo como Google Flights o Skyscanner para evaluar varias opciones.

como Google Flights o Skyscanner para evaluar varias opciones. Revisar aeropuertos cercanos, ya que a veces son más económicos que el principal.

Con estas estrategias, los viajeros pueden estirar su presupuesto y aprovechar al máximo las oportunidades, tanto en Thanksgiving como en la temporada navideña, asegurando viajes cómodos y asequibles.