No es novedad que en la mente de todos los peruanos existan tres grandes del fútbol peruano: Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal. El orden de los dos primeros siempre cambia dependiendo a quién le preguntes, ya que blanquiazules y cremas protagonizan el clásico del fútbol nacional. Sin embargo, en lo que siempre coincide el hincha es que el cuadro celeste es el tercer elenco más importante de nuestra nación. Ahora, un nuevo detalle podría cambiarlo todo.

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Si bien es cierto la 'U' es el cuadro con más títulos, seguido de cerca por los de Matute y más abajo los del Rímac, esto únicamente tiene en cuenta los títulos de la Liga 1, o del fútbol masculino para ser más precisos. Si tomamos en cuenta la categoría femenina, la situación cambia de forma drástica y el conjunto de la Florida sale totalmente de la conversación.

Sporting Cristal fue reemplazado como el tercer grande

El club más ganador de la Liga Femenina, tomando en cuenta los trofeos de la era amateur, es Universitario de Deportes con once estrellas. Sin embargo, Alianza Lima también tiene argumentos para ser como mínimo el segundo grande del balompié femenino, ya que tiene cuatro títulos y es el elenco que más veces ha salido campeón en la era profesional. Sin mencionar que es el único en haber conseguir el bicampeonato de forma invicta y el mejor representante peruano en la historia de la Copa Libertadores Femenina.

Más abajo aparece JC Sport Girls con seis trofeos, dos más que las blanquiazules pero sin presencia actual en la Liga Femenina y sin campeonatos profesionales, por lo que pasa a ser el tercer grande. Esto debido a que Sporting Cristal apenas tiene dos estrellas y ambas conseguidas en la era amateur de la Primera División Femenina del Perú.

El club JC Sport Girls.

Vale precisar que la escuadra del Rímac fue monarca en los años 1998 y 1999, pero después de ello no tuvo más campañas significativas. Actualmente, ha logrado llegar a instancias finales de la Liga Femenina pero sigue sin poder alcanzar el nivel de Alianza Lima o Universitario, que siempre son los principales candidatos al título.