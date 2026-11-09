Los Chankas anunció contundente reclamo por polémico empate ante Alianza Lima: "Inaceptable"

Los Chankas igualaron 1-1 ante Alianza Lima en la fecha 16 del Torneo Clausura 2026, aunque la polémica volvió a estar en el desempeño arbitral. Los ‘Guerreros’ reclamaron un penal no sancionado sobre el final del partido y, tras el final del partido, no dudaron en emitir un rotundo comunicado anunciando un reclamo formal por lo sucedido.

Los Chankas anunció contundente reclamo por polémico empate ante Alianza Lima

Mediante sus canales oficiales, Chankas emitió un comunicado expresando su molestia por el desempeño del árbitro Bruno Pérez en el partido ante Alianza Lima. En especial, reclaman el penal no sancionado sobre Abdiel Ayarza en los últimos minutos, pese a la advertencia del VAR.

“El Club Deportivo Los Chankas CYC expresa su total disconformidad con la actuación del árbitro principal Bruno Pérez durante el encuentro disputado frente a Alianza Lima, especialmente por no haberse sancionado un penal evidente a favor de nuestro equipo, pese a la intervención del VAR y su llamado para la revisión de la jugada”, iniciaron.

En esa línea, remarcaron que resulta inaceptable que, pese a haber contado con las herramientas necesarias, no se haya sancionado la falta de Luis Advíncula sobre el panameño. Por ello, anunciaron que presentarán un reclamo ante la CONAR.

Comunicado de Los Chankas anunciando reclamo tras el empate ante Alianza Lima

“ Consideramos inaceptable que, aun contando con las herramientas tecnológicas del VAR, se haya desestimado una acción clara y determinante, perjudicando el normal desarrollo del partido y el esfuerzo de nuestra institución. En ese sentido, presentaremos un reclamo formal ante la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) , exigiendo una evaluación rigurosa de la actuación arbitral y las explicaciones correspondientes sobre los criterios aplicados”, mencionaron.

Del mismo modo, Los Chankas informaron a sus hinchas que solicitarán la publicación de los audios del VAR de la jugada y un informe que detalle los criterios en la designación arbitral para los partidos.

Los Chankas complicaron sus opciones de clasificar a la Copa Sudamericana

El reclamo de Los Chankas se ve también influenciado por la situación del equipo en la tabla de posiciones. Esto, ya que, de haberse sancionado este penal, los Guerreros hubieran tenido una oportunidad de oro para ganar el partido e igualar en puntos a Sport Huancayo en la tabla acumulada, su rival directo en la lucha por el octavo lugar. Ahora, deberán vencer en la última jornada y esperar otros resultados para clasificar a la Copa Sudamericana.