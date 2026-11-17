Dentro de poco Universitario de Deportes enfrentará a Sport Huancayo por la última fecha del Torneo Clausura, donde si gana contará con chances de llevarse el título y jugar la final directa ante Alianza Lima. Bajo esa premisa, recientemente se confirmó que los merengues no podrán contar con Lizandro Alzugaray para este trascendental partido en la ciudad ‘Incontrastable’.

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Resulta que, como se sabe, el delantero argentino sufrió una lesión recientemente y se ausentó de algunos encuentros importantes. Sin embargo, venía mostrando cierta mejora en los últimos días y muchos hinchas pensaban que Fabián Bustos iba a llevarlo para el último partido de la Liga 1, en su etapa regular. Lamentablemente, el periodista Gustavo Peralta afirmó lo contrario.

Durante la transmisión más reciente del programa Linkeados, el mencionado comunicador brindó información importante sobre Universitario de Deportes de cara al partido con Sport Huancayo. " Lisandro Alzugaray no viaja a Huancayo. A pesar de estar entrenando con normalidad, el comando técnico de Universitario decidió cuidarlo para una eventual semifinal o final ", indicó a través de YouTube.

Lisandro Alzugaray no estará ante Sport Huancayo.

De esta forma, el argentino no jugará ante los huancaínos en el importante partido, esto esperando que pueda estar apto para los posibles playoffs o final directa ante Alianza Lima. Recordemos que, dependiendo de su resultado, la 'U' puede enfrentarse a Sporting Cristal o Sport Huancayo en las semifinales de la Liga 1 2026.

Trayectoria de Lisandro Alzugaray