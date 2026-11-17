Universitario de Deportes es uno de los clubes más importantes y populares del Perú, compitiendo a nivel de hinchada únicamente con Alianza Lima. Por ello, miles de personas en nuestro territorio se llevaron una enorme sorpresa al conocer que los merengues fueron enviados a los últimos lugares de la tabla de posiciones, todo previo a que se termine la Liga 1 2026.

Resulta que los cremas se encontraban atentos al desenlace del Torneo Clausura, sobre todo por la posibilidad de ganarlo y jugar una final directa ante el cuadro de Matute. Sin embargo, en medio de todo ello, quedaron asombrados a nivel internacional con una estadística que deja al club muy bien y codeándose entre las instituciones deportivas más grandes del mundo entero.

De acuerdo a Opta Stats Perform, Universitario de Deportes está entre los 30 clubes con mayor ranking promedio de asistencia alrededor del planeta, en cuanto al fútbol refieren. En esta lista aparecen conjuntos como Real Madrid, River Plate, Barcelona, Boca Juniors, entre otros, aunque la 'U' se ubica en la casilla número 27, es decir entre las últimas posiciones de la tabla.

Pese a ello, los merengues aparecen por encima del PSG, Athletic de Bilbao y Galatasaray, un logro enorme. Sobre todo porque es el único club del Perú que aparece en este importante top. Recordemos que los cremas tienen una ventaja por encima de las otras escuadras de la Liga 1, ya que el Estadio Monumental es el recinto deportivo que mayor aforo posee en todo el fútbol nacional.

Universitario y su enorme logro.

¿Cuánta capacidad tiene el Estadio Monumental?

El Estadio Monumental 'U' Marathon, por temas de patrocinio, tiene una capacidad para albergar hasta 80 mil espectadores en sus tribunas. Es no solo el más grande del Perú, sino uno de los escenarios deportivos con mayor aforo de toda Sudamérica. Por ello, la Conmebol lo ha elegido 2 veces para ser sede de la gran final de la Copa Libertadores.