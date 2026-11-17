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Cusco FC sorprende con decisión sobre Miguel Silveira, ex Universitario, de cara al 2027
Miguel Silveira, que llegó al cuadro imperial tras su paso por Universitario, fue sorprendido con firme noticia de Cusco FC de cara a su futuro.
El mercado de pases empieza a dejar novedades en Cusco FC de cara a la próxima temporada. Esta vez, uno de los futbolistas que no continuará en el plantel imperial es Miguel Silveira, atacante brasileño que llegó a mitad de 2026 procedente de Universitario de Deportes. Su salida representa un nuevo movimiento en la conformación del equipo para el siguiente año.
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Miguel Silveira, ex Universitario, no seguirá en Cusco FC para el 2027
La información fue anunciada por Ernesto Macedo de L1 MAX, quien confirmó que el futbolista ya se despidió de sus compañeros y no seguirá defendiendo la camiseta del conjunto cusqueño. "El atacante brasileño Miguel Silveira no sigue en Cusco FC, ya se despidió del equipo", fue el reporte que se conoció sobre el futuro del jugador.
Miguel Silveira deja Universitario a poco del inicio del Torneo Clausura 2026.
De esta manera, Silveira cierra una etapa en el fútbol peruano que tuvo dos capítulos durante el 2026. Primero llegó a Universitario de Deportes como una apuesta para reforzar el ataque crema, pero no logró consolidarse en el equipo. Posteriormente, encontró una oportunidad en Cusco FC, donde esperaba recuperar continuidad y mostrar sus condiciones en el Torneo Clausura.
Los números de Miguel Silveira en el 2026
Durante la primera parte del año, Miguel Silveira disputó 11 partidos con Universitario de Deportes entre el Torneo Apertura y la Copa Libertadores, consiguiendo marcar un gol. Su única anotación con la camiseta crema llegó en la goleada por 4-0 frente a Juan Pablo II por el campeonato nacional.
Posteriormente, el brasileño se incorporó a Cusco FC en julio para afrontar el Torneo Clausura. Según los registros estadísticos de Transfermarkt, cerró el 2026 con 17 participaciones en la Liga 1: 646 minutos y un gol, además de tres apariciones en la Copa Libertadores, con 102 minutos disputados. Así, el atacante se prepara para buscar un nuevo destino futbolístico tras confirmarse que no continuará en el cuadro imperial.
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