Universitario es uno de los clubes que se encuentra en la lucha por el título de la Liga 1 del 2026. De hecho, la escuadra merengue tiene la gran opción de obtener el tetracampeonato para el orgullo de sus aficionados, por lo que el foco está en llegar de la mejor manera a los playoffs. Sin embargo, un exjugador crema como Rainer Torres tomó la palabra para dar fuerte revelación en medio de esta recta final de temporada.

Rainer Torres, ex Universitario, confiesa fuerte verdad del club crema

Durante el programa 'Hayta Podcast' de Embajadur, Rainer Torres comenzó a analizar lo que iba a ser la definición del Torneo Clausura 2026 ante Sport Huancayo. Junto a él, se encontraba otro exfutbolista merengue como Carlos Orejuela, quienes empezaron a dar sus expectativas de este choque.

Sin embargo, fueron sorprendidos por un fuerte comentario de uno de los espectadores del programa, en el que apuntaba contra Rainer Torres por lucrar con el nombre de Universitario de Deportes. Este hecho hizo que el exmediocampista reaccione en vivo y dé una fuerte revelación a la audiencia.

"La 'U' me debe 150 mil dólares todavía. Hicimos una gestión para ahorrarle 5 millones a Universitari. Dime, ¿Quién lucra acá? Entonces, para lucrar soy malísimo", manifestó Rainer Torres en el podcast.

(VIDEO: Embajadur)

De esta manera, Rainer Torres deja en claro que no busca un beneficio económico con el proyecto 'Embajadur', sino tratar de reducir la deuda de Universitario de Deportes para que la administración tenga mejores números ante las entidades financieras.

Eso sí, no quita la deuda que tiene el club crema con Rainer Torres en la actualidad, pero sabe muy bien que eso lo deja para un tema a definir próximamente, ya que la prioridad es librar a la 'U' de esta situación financiera que la ha aquejado por años.