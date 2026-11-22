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¡Sentenció el partido! Doblete de Domínguez para el 4-1 de Universitario ante Alianza Lima por Liga Femenina
A los 81 minutos, la figura de las 'Leonas' marcó su segundo tanto del partido con un potente disparo de larga distancia y decretó la superioridad absoluta de Universitario, que se está llevando el Clausura y el título nacional de la Liga Femenina.