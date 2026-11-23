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Figura de Sport Huancayo confesó su hinchaje por Universitario previo a las semifinales: "No voy a negarlo"
A pocos días de disputarse las semifinales de la Liga 1, una figura del 'Rojo Matador' sorprendió al confesar su hinchaje por el cuadro crema.
Sport Huancayo se coronó campeón del Torneo Clausura tras golear por 4-1 a Universitario en la última fecha. Ahora, ambas escuadras volverán a verse las caras en las semifinales de la Liga 1 2026. No obstante, en medio de las celebraciones y a una semana del partido de ida, un destacado futbolista del 'Rojo Matador' confesó su hinchaje por el conjunto merengue.
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Figura de Sport Huancayo confesó su hinchaje por Universitario previo a las semifinales
En declaraciones para Jax Latin Media tras la aplastante victoria y posterior ceremonia de premiación, Ricardo Salcedo, figura y capitán de Sport Huancayo, no ocultó su hinchaje por Universitario, sin embargo, aseguró que, pese a tener sentimientos encontrados por enfrentar al club de sus amores, afrontará estos partidos definitorios con toda la seriedad y profesionalidad que amerita. Asimismo, afirmó que también guarda un gran cariño por el cuadro huancaíno, club en el que lleva jugando desde hace más de 10 años.
“Me lo preguntan y no voy a negarlo o esquivar la respuesta porque me parece tonto. Soy hincha de la 'U', siempre lo he sido, muy hincha desde niño, pero soy más hincha de mi familia, de mi trabajo, de mi club que me da de comer hace más de 11 años y me parece que el hinchaje en estos momentos es irrelevante”, expresó.
(VIDEO: Jax Latin Media)
De esta manera, Ricardo Salcedo dejó en claro que su sentimiento por Universitario no interferirá en su compromiso con Sport Huancayo durante las semifinales. El capitán del 'Rojo Matador' aseguró que afrontará ambos encuentros con profesionalismo, defendiendo los colores del equipo que representa desde hace más de una década.
Universitario vs Sport Huancayo: ¿Cuándo son los partidos de semifinales?
- Sport Huancayo vs Universitario: 29/11/26 / 3.00 p. m. / Estadio IPD de Huancayo / Partido de ida.
- Universitario vs Sport Huancayo: 04/12/26 / 8.30 p. m. / Estadio Monumental de Ate / Partido de vuelta.
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