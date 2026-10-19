¿A qué hora juega Boca Juniors vs Vasco da Gama y dónde ver la Copa Sudamericana?

No te pierdas el partido entre Boca Juniors y Vasco da Gama por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. Revisa a qué hora empieza el encuentro y cuál será el canal de transmisión para que descubras quién clasifica a la gran final del certamen internacional de la Conmebol.

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Vale precisar que el equipo brasileño llega con ventaja tras haber vencido por 1-0 en el partido de ida, disputado en La Bombonera, por lo que el cuadro azul y oro está obligado a quedarse con la victoria, aunque sea por la mínima diferencia, para forzar la tanda de penales.

Boca Juniors está obligado a vencer a Vasco da Gama por Copa Sudamericana.

¿Cuándo juega Boca Juniors vs Vasco da Gama por la Copa Sudamericana?

El partido entre Boca Juniors y Vasco da Gama se disputará este martes 20 de octubre, de acuerdo a la programación oficial de la Conmebol sobre la Copa Sudamericana. El encuentro se realizará en el estadio Maracaná, ubicado en Río de Janeiro, Brasil.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs Vasco da Gama?

El encuentro entre Boca Juniors vs Vasco da Gama comenzará a las 7.30 p. m. en Perú. Estos son los horarios en diferentes países:

Perú, Colombia y Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 9.30 p. m.

México y Centroamérica: 6.30 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Boca Juniors vs Vasco da Gama?

La transmisión del partido Boca Juniors vs Vasco da Gama estará disponible en Perú y otros países de Sudamérica a través de ESPN y DSports. Asimismo, podrás ver el emocionante encuentro internacional totalmente online vía Disney+ y DGO, en caso de que cuentes con una suscripción a las mencionadas plataformas de streaming.

Boca Juniors vs. Vasco da Gama EN VIVO: guía de canales