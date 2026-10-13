Ex Alianza fue rotundo contra Franco Velazco, administrador de Universitario: "Quiere ser Ferrari"

Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, fue punto de comentarios luego de sus declaraciones en contra de Melgar y Alianza Lima tras el polémico empate ocurrido en el Estadio Monumental de Ate. Tras ello, un exjugador del cuadro blanquiazul salió al frente para lanzar un rotundo comentario sobre el administrador crema: estamos hablando de Reimond Manco.

Exfutbolista de Alianza Lima dio fuerte comentario contra Franco Velazco, administrador de Universitario

Manco utilizó su programa llamado 'Juego Cruzado' del canal D'enganche para manifestarse en contra de la actitud de Velazco al salir a hablar sobre Ricardo Bettocchi y Miguel Rondelli, administrador y entrenador de Melgar, y a la vez hablar sobre Pablo Guede, técnico de Alianza.

Para el exfutbolista y ahora comentarista deportivo, el directivo merengue solo busca protagonismo al declarar de forma sin sentido ante la prensa y, sobre todo, trata de imitar al exadministrador de Universitario, Jean Ferrari.

Reimond Manco dio fuerte comentario contra Franco Velazco

"Ahí te das cuenta de una persona seria, un administrador serio, y un administrador que vive del espectáculo, que le gusta llamar la atención y quiere tener portadas. Para mí, muy bien lo que dijo Bettocchi. Sobre Velasco, ya lo he dicho: para mí Velasco quiere ser Ferrari. Crea tu propia historia, hermano; a Ferrari le salía bien porque toda su vida ha sido así. El problema no es que salga a declarar, sino lo que declara", afirmó.

¿Qué dijo Franco Velazco ante la prensa?

"Universitario de Deportes no tiene la culpa que Rondelli haya hecho malos cambios, que haya sacado a sus mejores jugadores, y que no haya tenido la capacidad de poder plantear o replantear el equipo, y que el comando técnico de Fabián Bustos haya tomado decisiones para recuperar el partido", dijo Franco Velazco sobre Miguel Rondelli.

“Hay primos hermanos en estos procesos concursales que tienen ambos clubes, tanto Melgar como Alianza, y hay que crear otro término: chorro, pero ya chorro legal. Chorro legal es aquel que seguramente tiene un club con acreedores que no pagan las deudas para quedárselos toda la vida, ¿no? Y no devolvérselos a sus socios”, dijo sobre Melgar y Alianza Lima.