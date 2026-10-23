Nilton Ramírez calentó la previa del 'U' vs Juan Pablo II con fuerte mensaje: "Tratamos de proponer"

Juan Pablo II ha evidenciado una notable mejoría en el Torneo Clausura, al punto de convertirse en uno de los protagonistas en la lucha por el primer lugar del campeonato. El cuadro Auriblanco atraviesa un buen presente y buscará ratificarlo en su próximo partido ante Universitario de Deportes. A pocas horas del esperado compromiso, Nilton Ramírez, futbolista del equipo papal, tomó la palabra y mandó un fuerte mensaje previo al encuentro.

Nilton Ramírez, jugador de Juan Pablo II, calentó la previa del partido ante Universitario

En entrevista para el programa 'L1 Radio', el mediocampista de 21 años expresó su emoción por el buen momento que atraviesa Juan Pablo II y advirtió que, ya sea de local o visitante, el plantel dirigido por 'Coco' Araujo siempre buscará proponer y ser ofensivo. En ese sentido, precisó que ante Universitario buscarán seguir con esa misma propuesta.

“Sabemos que (contra Universitario) es un partido bastante lindo, la verdad. Sabemos lo que estamos peleando ahora y venimos afrontándolo como cada partido que llevamos paso a paso, partido a partido. Nosotros, sea de local o de visita, tratamos de proponer, de hacer lo que trabajamos en la semana. El equipo siempre va a hacer lo que tenemos planeado en la semana”, señaló.

De esta manera, Nilton Ramírez adelantó que Juan Pablo II buscará prolongar su buen momento en el Torneo Clausura y dar el golpe ante Universitario de Deportes. El equipo papal intentará imponer su propuesta ofensiva para sumar tres puntos clave y mantenerse en la pelea por los primeros lugares del campeonato.

¿Cómo le va a Juan Pablo II en la Liga 1 2026?

Actualmente, Juan Pablo II marcha en el cuarto puesto del Torneo Clausura con 22 puntos, a solo tres de los líderes Sporting Cristal y Sport Huancayo. En cuanto a la tabla acumulada, los juanpablinos se ubican en la undécima casilla con 38 unidades, a seis del octavo lugar que necesitan alcanzar para luchar por el título nacional, en caso logren ganar la segunda parte de la Liga 1 2026.

¿Cuándo y a qué hora juega Universitario vs Juan Pablo II?

Recordemos que el partido de Universitario vs Juan Pablo II está programado para este sábado 24 de octubre a las 8.30 p. m. en el Estadio Monumental U Marathon.