Aixa Vigil, ex Alianza Lima, expresó su emoción por debut con Universitario: "Sentimiento especial"

Uno de los fichajes más comentados en esta temporada fue la llegada de Aixa Vigil a las filas de Universitario de Deportes. La talentosa jugadora dejó de lado su pasado en Alianza Lima y ya sumó su primer partido oficial con las ‘Pumas’ en la Liga Peruana de Vóley en la victoria ante Deportivo Soan. Tras este encuentro, la voleibolista no ocultó su emoción por su debut con el cuadro crema.

Aixa Vigil, ex Alianza Lima, expresó su emoción por debut con Universitario

Universitario se ha reforzado de gran manera para esta temporada y uno de sus grandes batacazos fue la llegada de Aixa Vigil. La voleibolista ya había vestido la camiseta crema durante la Noche de las Pumas, pero sorprendió al expresar, en conversación con Universitario TV, su alegría por debutar oficialmente con triunfo en la Liga Peruana de Vóley.

La deportista nacional recalcó que ha jugado en diversos clubes del país, entre ellos Alianza Lima, pero su debut con la ‘U’ resultó sumamente especial, ya que es hincha crema desde niña. No obstante, destacó que siempre mantuvo su profesionalismo, pese a su hinchaje.

Aixa Vigil es hincha confesa de Universitario de Deportes

"He jugado en varios equipos, he tratado de ser lo más profesional posible. Siempre dije y siempre lo voy a decir, jugar en la ‘U’ tiene un sentimiento especial porque soy hincha desde muy pequeñita y ser parte de eso no solo conlleva disfrutar lo que es, también es una responsabilidad, poder buscar el objetivo que todas queremos", mencionó.

Del mismo modo, Aixa Vigil señaló que su debut oficial con las 'Pumas' fue una experiencia que recordará durante el resto de su vida. "Felicidad, tranquilidad, emoción creo también por poder debutar representando al equipo que he sido hincha toda mi vida. Creo que fue un momento bonito que siempre voy a recordar", sostuvo para Universitario TV.

Aixa Vigil sobre el futuro de Universitario en la Liga Peruana de Vóley

Por otro lado, la jugadora no dejó escapar la oportunidad de expresar su confianza en que el rendimiento de Universitario siga en ascenso con el pasar de las fechas.

"Creo que aún el equipo puede crecer muchísimo. El inicio de la liga siempre, en general, se ven los equipos muy dispersos, que recién se están conociendo. Igual es con nosotros. Según vayan pasando las fechas el equipo se va a ver más compacto y va a seguir mejorando", remarcó.