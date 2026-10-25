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Alianza Lima y sus siete sensibles bajas confirmadas para enfrentar a CD Moquegua
Siete futbolistas de Alianza Lima quedaron descartados para el partido de hoy ante CD Moquegua por la fecha 13 del Torneo Clausura. Conoce quiénes son.
Alianza Lima visitará a CD Moquegua HOY, domingo 25 de octubre, por la fecha 13 del Torneo Clausura. Los blanquimorados buscarán sacar tres puntos en una plaza complicada y aprovechar la derrota de Sporting Cristal en Cusco para acortar distancia con sus rivales directos en la lucha por el campeonato. No obstante, en las últimas horas se confirmó que el cuadro dirigido por Pablo Guede afrontará este compromiso con siete bajas que generan preocupación en su hinchada.
Alianza Lima y sus siete bajas confirmadas para enfrentar a CD Moquegua por el Torneo Clausura
En la víspera, los íntimos dieron a conocer su lista de convocados para enfrentar a 'La Fuerza del Sur', donde destacan las ausencias de Mateo Antoni, D'Alessandro Montenegro, Josué Estrada, Alessandro Burlamaqui, Piero Cari, Esteban Pavez y Paolo Guerrero.
Alianza Lima enfrentará a CD Moquegua con siete bajas
En los casos de Guerrero, Pavez y Antoni, los tres jugadores quedaron fuera de la convocatoria por lesión. Como se sabe, el 'Depredador' viene recuperándose de un desgarro parcial en el tendón peroneo largo izquierdo, mientras que el volante chileno sufrió un desgarro miofascial bíceps femoral derecho. Por su parte, el central uruguayo aqueja dolores en una de sus rodillas, situación que le impidió terminar el último partido ante Atlético Grau.
En los casos de Montenegro, Estrada y Cari, no se ha informado que presenten problemas musculares y todo apunta a que sus ausencias responden a una decisión técnica. Con respecto a Burlamaqui, el mediocampista no juega desde que salió en camilla del clásico ante Universitario. Su nombre sonaba como posible reemplazo de Pavez, pero dicha posibilidad quedó descartada.
Con este panorama, Alianza Lima afrontará un complicado desafío ante CD Moquegua, con la obligación de sumar tres puntos pese a las siete ausencias. Pablo Guede deberá encontrar alternativas para mantener a los blanquiazules en la pelea por el Torneo Clausura y no ceder terreno en la recta final del campeonato.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs CD Moquegua?
Vale mencionar que el partido entre Alianza Lima y CD Moquegua está programado para la 1.15 p. m. en el Estadio 25 de Noviembre y será transmitido EN VIVO por las señales de L1 MAX y Movistar Deportes.
¡Vamos al Circo!
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