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Luis Aguiar dio rotundo comentario sobre Kevin Quevedo en Alianza Lima: "Falsas amistades"

El exjugador de Alianza Lima, Luis Aguiar, se refirió a la actualidad de Kevin Quevedo con el plantel en esta temporada y dejó un contundente mensaje.

Angel Curo
Luis Aguiar dio rotundo comentario sobre Kevin Quevedo en Alianza Lima
Luis Aguiar dio rotundo comentario sobre Kevin Quevedo en Alianza Lima | Composición: Líbero
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Kevin Quevedo ha tenido una temporada con varios altibajos, al punto que estuvo apartado del plantel de Alianza Lima durante varias semanas, aunque actualmente se ha ganado un lugar en la consideración de Pablo Guede. Precisamente, su excompañero Luis Aguiar reapareció para opinar sobre la situación del extremo blanquiazul.

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Luis Aguiar dio rotundo comentario sobre Kevin Quevedo en Alianza Lima

Durante una conversación con el programa 'Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo', el exfutbolista uruguayo se refirió a la situación de Kevin Quevedo en Alianza Lima y no dudó en aconsejarle cambiar su entorno para poder concentrarse en el fútbol.

Según indicó Luis Aguiar, el extremo blanquiazul tiene “amistades falsas” que lo perjudican en su carrera y lo llevan a cometer errores. Sin embargo, resaltó que siempre le deseará lo mejor, pues lo considera una gran persona con las condiciones necesarias para destacar.

Kevin Quevedo, Alianza Lima

Kevin Quevedo ha sido titular en los últimos dos partidos de Alianza Lima

Su entorno es lo que primero tiene que cambiar. Las falsas amistades que hoy por hoy tiene. Esperemos que siempre le vaya bien porque tiene un corazón enorme y es una excelente persona. Por su juventud a veces comete errores, pero es un gran chico. Debe tratar de abrirse de las amistades que tiene y entender que tiene condiciones como para estar en un nivel más alto, sostuvo.

Luis Aguiar elogió la calidad de Kevin Quevedo

Del mismo modo, el uruguayo, campeón con Alianza Lima en 2017, indicó que ‘Kevidinho’ debe darse cuenta de la gran calidad que posee y, sobre todo, de que el tiempo sigue avanzando y su futuro puede complicarse si continúa enfocado en temas extradeportivos.

“Él tiene que entender que es un jugador importante y que el tiempo se le va. Era joven cuando yo estaba. Ahora también lo es, pero los años pasan y cuando dejas pasar los años se complica más. La gente se cansa y llega un punto en que no tienes cabida en ningún otro equipo”, manifestó.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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