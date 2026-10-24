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‘Pato’ Álvarez, portero de Grau, cerca de superar a jugador por el que Alianza pagó una millonada

¡De no creer! El portero del equipo piurano está siendo uno de los jugadores más influyentes de la temporada, con una cifra goleadora que sorprende al compararla con la de un referente de Alianza Lima.

Antonio Vidal
‘Pato’ Álvarez, portero de Grau, cerca de superar a jugador por el que Alianza pagó una millonada
‘Pato’ Álvarez, portero de Grau, cerca de superar a jugador por el que Alianza pagó una millonada | Composición Líbero/IG
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La temporada 2026 de laLiga 1 viene dejando cifras llamativas, incluso en una estadística poco habitual para un arquero: los goles anotados. Mientras los delanteros tienen la responsabilidad de marcar diferencias en el área rival, Patricio 'Pato' Álvarez viene destacando con Atlético Grau por sus aportes desde el punto de penal, al punto de acercarse a una marca que involucra a uno de los fichajes de Alianza Lima: se trata de Federico Girotti.

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‘Pato’ Álvarez, portero de Atlético Grau, cerca de superar a Federico Girotti

El delantero argentino llegó al conjunto blanquiazul procedente de Talleres de Córdoba en una operación que representó una importante inversión económica. Los blanquiazules pagaron alrededor de 1,6 millones de dólares por el 50% de su pase. Sin embargo, en lo que va de la temporada, el atacante registra cuatro goles, apenas uno más que el guardameta de Atlético Grau.

Por su parte, ‘Pato’ Álvarez suma tres anotaciones en la Liga 1 2026, todas desde el punto de penal. El arquero ha demostrado tener capacidad para asumir la responsabilidad de ejecutar estas acciones y convertirlas en una alternativa ofensiva para su equipo. De esta manera, se encuentra a solo un tanto de igualar el registro de Girotti y a dos de superarlo.

Uno de sus goles más recientes llegó el 23 de octubre de 2026, cuando convirtió de penal en el empate 1-1 frente a Asociación Deportiva Tarma (ADT). Anteriormente, también había anotado en la derrota por 3-1 ante FC Cajamarca, el 21 de agosto. Además, durante el Torneo Apertura, le marcó al mismo rival en un encuentro que terminó con triunfo de Atlético Grau por 1-0.

Así fue el gol más reciente del portero ante ADT.

Trayectoria del ‘Pato’ Álvarez

  • Atlético Grau
  • Cienciano
  • Sport Boys
  • Sporting Cristal
  • FBC Melgar
  • Universitario de Deportes II
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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