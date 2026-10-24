Alianza Lima apuesta por futbolista que cuesta la mitad que Paolo Guerrero: "Grandes posibilidades"

Alianza Lima se prepara para afrontar un nuevo desafío en el Torneo Clausura. El conjunto blanquiazul viajará a Tacna para enfrentarse a CD Moquegua este domingo 25 de octubre, por la fecha 13 del campeonato. En medio de los preparativos, un futbolista aparece como una de las opciones para arrancar desde el inicio: se trata de Jonathan García.

Alianza Lima apuesta por Jonathan García para partido contra CD Moquegua

El defensor integra la delegación íntima que viajará a Tacna para el compromiso ante Moquegua. De acuerdo con información del periodista José Varela, el jugador tiene grandes posibilidades de ser titular en el encuentro, por lo que podría contar con una importante oportunidad para mostrarse desde el arranque.

"¡JUSSEPI GARCÍA ASOMA COMO TITULAR! El defensor de Alianza Lima integra la delegación blanquiazul que viaja rumbo a Tacna y tiene grandes posibilidades de arrancar ante CD Moquegua, este domingo por la fecha 13 del Torneo Clausura", señaló el comunicador vía X.

García tienen posibilidades de ser titular ante Moquegua

En este sentido, la posible presencia de García en el once inicial genera expectativa en torno a la planificación de Alianza para este compromiso. El defensor buscará aprovechar la oportunidad si finalmente recibe la confianza del comando técnico, en un partido en el que los blanquiazules intentarán sumar tres puntos fuera de casa.

Valor de Jussepi García

El nombre de Jussepi García también llama la atención por su valor de mercado, que ronda los 25 mil euros, de acuerdo con la cifra extraída del portal Transfermarkt. Esta cantidad representa la mitad de los 50 mil euros en los que está valorizado Paolo Guerrero, una comparación que marca la diferencia económica entre ambos futbolistas.