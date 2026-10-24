Michael Hoyos, delantero de Cristal, dio fuerte calificativo al partido contra Alianza: "Una final"

Sporting Cristal sufrió un duro golpe en su lucha por el Torneo Clausura 2026 al caer por 3-1 ante Cusco FC y perder el liderato en la recta decisiva del campeonato. Tras el encuentro en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Michael Hoyos se pronunció sobre el resultado y dejó un fuerte calificativo de cara al próximo enfrentamiento contra Alianza Lima.

Michael Hoyos, futbolista de Sporting Cristal, dio rotundo calificativo al partido contra Alianza Lima

El delantero celeste reconoció que la competencia está muy ajustada y que ningún equipo puede confiarse en esta etapa del torneo. Con cuatro partidos todavía por disputar, el conjunto rimense necesita recuperarse rápidamente para seguir en la pelea por el título y no ceder más terreno ante sus rivales directos.

En ese escenario, Hoyos puso especial énfasis en el compromiso frente a Alianza, que se disputará por la fecha 14 del Torneo Clausura. El atacante consideró que el duelo será determinante para las aspiraciones de Sporting Cristal y aseguró que el plantel deberá prepararse de la mejor manera para conseguir los tres puntos.

Sporting Cristal y Alianza Lima jugarán por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026

“Sabíamos que todo está muy equiparado y muy cerca, hay muchos equipos peleando arriba y nosotros nunca dimos por sentado que esto ya estaba cerrado. Quedan cuatro partidos por delante y ahora nos toca de local hacer un gran partido contra Alianza. Hay que prepararlo bien; después quedarán más finales, pero el jueves tenemos una final y hay que ganarla sí o sí”, manifestó.

De esta manera, el mensaje de Hoyos refleja la importancia que tiene el choque ante Alianza Lima para Sporting Cristal. Después de la derrota en Cusco, los celestes afrontarán un partido clave en el que están obligados a buscar la victoria si quieren mantenerse en la disputa por el Clausura.

Sporting Cristal vs Alianza Lima: Día, hora y canal para ver partido por el Torneo Clausura 2026

Sporting Cristal y Alianza Lima se medirán el jueves 29 de octubre, a las 3.30 p. m., por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en el Estadio Alberto Gallardo. El partido podrá seguirse a través de L1MAX.