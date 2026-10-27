Sporting Cristal vs Alianza Lima: así marcha el historial en el estadio Alberto Gallardo

En un partido que puede resultar decisivo para definir al campeón del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, Alianza Lima visitará a Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo, un escenario que no pisa desde hace más de 10 años y en el que apenas jugó en cinco ocasiones enfrentando a los rimenses.

El historial indica una paridad absoluta en el antes conocido como estadio San Martín de Porres, registrando dos triunfos para cada equipo y un solo empate. La primera ocasión en que se vieron las caras en este escenario ocurrió en el año 2010, cuando los bajopontinos lograron imponerse por la mínima diferencia (1-0) gracias a un solitario tanto de Anderson Cueto.

Primer partido entre Cristal y Alianza en el Gallardo fue en el 2010

Ese mismo año, los blanquiazules consiguieron su primera victoria en dicho recinto deportivo, cobrándose la revancha al vencer también por 1-0 con un gol de tiro penal convertido por Henry Quinteros. Un año más tarde, en el 2011, se registró la primera y única igualdad en la cancha celeste, terminando el compromiso 1-1 con anotaciones de Diego Chávarri para los locales y Paolo Hurtado para la visita.

Por su parte, en la temporada 2013 se produjo la última victoria del cuadro rimense jugando en su casa frente a los victorianos. Aquella tarde de fútbol, Sporting Cristal logró quedarse con los tres puntos gracias a una conquista del defensor central Jesús Álvarez, el popular 'Chasqui'.

Finalmente, Alianza Lima se impuso 2-0 en el año 2016 en lo que fue el último duelo entre ambos equipos en el estadio Alberto Gallardo. Aquel partido es ampliamente recordado por los hinchas íntimos debido a un golazo espectacular de Óscar 'Neka' Vílchez ejecutado casi desde la media cancha, mientras que el delantero colombiano Lionard Pajoy marcó el tanto restante.

Óscar Vílchez celebra su gol ante Sporting Cristal en 2016.

Sporting Cristal vs Alianza Lima en el estadio Alberto Gallardo: historial