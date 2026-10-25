Facundo Callejo dio fuerte calificativo a los futbolistas de Cristal tras ganar con Cusco FC

Cusco FC dio un golpe importante en el Torneo Clausura 2026 al vencer por 3-1 a Sporting Cristal en la fecha 13 y arrebatarle el liderato del campeonato. Tras el encuentro en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Facundo Callejo fue una de las figuras del compromiso y destacó el nivel de los futbolistas celestes, a quienes reconoció por su jerarquía.

Facundo Callejo, futbolista de Cusco FC, dio rotundo calificativo a Sporting Cristal tras derrotarlos

Callejo también resaltó la capacidad de Cusco FC para responder cuando el encuentro exigió un mayor esfuerzo defensivo. El atacante consideró que el equipo supo aprovechar sus fortalezas para imponerse ante un Cristal que llegaba como líder del Clausura y que cuenta con futbolistas de experiencia.

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“Por momentos tuvimos que defender, lo hicimos bien, y bueno le ganamos al que venía puntero, le ganamos a un Sporting Cristal que está lleno de jugadores de jerarquía, jugadores muy buenos, pero nosotros, con nuestras armas, pudimos ganar nuevamente acá”, sentenció el goleador argentino.

Por otro lado, Callejo, que contribuyó con un doblete en la victoria del cuadro imperial, valoró la contundencia que mostró su equipo desde el inicio. Para el atacante, marcar primero fue clave para encaminar un resultado que les permite seguir en la pelea por los primeros lugares de la tabla.

“Siempre es importante marcar temprano, siempre es importante. Sabemos que cuando estamos en casa y convertimos primero, tenemos grandes chances de ganar. No se nos venía dando los últimos partidos, hacíamos el gol y por ahí nos costaba, pero creo que hoy ganamos con contundencia, con buen fútbol por momentos”, señaló ‘Facu’ tras el pitazo final.

¿Cómo les va a Sporting Cristal y Cusco FC en el Torneo Clausura 2026?

Con este resultado, Cusco FC logró un triunfo decisivo en la fase final del campeonato y demostró que está en condiciones de competir frente a los principales aspirantes al título. No obstante, a falta de 5 fechas para el cierre del torneo, se mantiene en el puesto 9, a 7 puntos del líder. Por su parte, Sporting Cristal cedió unidades valiosas y ahora tendrá que reaccionar para seguir en la pelea por el Torneo Clausura. En la actualidad, ocupa la tercera posición con 25 puntos y fue relegado por Universitario, que ascendió al segundo lugar.