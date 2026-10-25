Roberto Mosquera rotundo tras derrota de Sporting Cristal ante Cusco FC: "El culpable soy yo"

Sporting Cristal tropezó en su visita a Cusco FC. Los celestes fueron vencidos por 3-1 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y perdieron el liderato del Torneo Clausura, complicando sus aspiraciones de luchar por el título nacional de la Liga 1 2026, a falta de cuatro fechas para el fin del segundo certamen. Tras culminar el partido, Roberto Mosquera, técnico rimense, tomó la palabra y fue rotundo en asumir toda la responsabilidad del resultado adverso.

Roberto Mosquera, DT de Sporting Cristal, hizo mea culpa tras derrota ante Cusco FC

En conferencia de prensa, el estratega nacional se señaló a sí mismo como el culpable de la derrota ante los Guerreros Dorados y resaltó el esfuerzo de sus dirigidos pese al duro traspié sufrido en tierras cusqueñas. Asimismo, señaló que buscarán resarcirse en los partidos que restan del Torneo Clausura.

"Esa es la realidad de Sporting Cristal. Cada vez que hay un partido, cada uno se hace responsable, es por eso que hemos estado siete partidos sin perder. Obviamente que cuando se pierde se buscan culpables y acá el culpable soy yo, porque soy el que represento, el que cambia, el que pone; soy el responsable de este partido", dijo.

Video: Toque Final

De igual forma, Mosquera respaldó a los jugadores que conforman su línea defensiva y recordó que mantuvieron una solidez durante varias fechas: "Sería desagradecido en decir que hoy (ayer) fueron un desastre. Para mí no fueron un desastre porque fueron virtudes también de los que cabecearon".

Ahora, Sporting Cristal deberá pasar la página y enfocarse en sus últimas cuatro finales del Torneo Clausura, donde está obligado a sumar para seguir en la pelea por el título. Roberto Mosquera asumió la responsabilidad de la derrota y confía en que sus dirigidos puedan recuperarse en la recta decisiva del campeonato.

Alianza Lima vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura

Cabe resaltar que Sporting Cristal chocará con Alianza Lima en la fecha 14 del Torneo Clausura. El partido está pactado para el jueves 29 de octubre a las 3.30 p. m. en el Estadio Alberto Gallardo.