Carlos Gruezo, ex Stuttgart de Alemania, es nuevo jugador de Universitario: "Todo cerrado"

Universitario de Deportes anda mentalizado en conseguir el tetracampeonato de la Liga 1 esta temporada, pero ello no significa que su directiva haya dejado de lado la planificación del 2027. Por ello, debido a que es del agrado absoluto de Fabián Bustos, la 'U' confirmó que Carlos Gruezo será su jugador para la próxima campaña y, a continuación, te brindamos todos los detalles al respecto.

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A través de sus redes sociales, el periodista Gustavo Peralta publicó un video en el que aseguró la llegada del ex Stuttgart de la Bundesliga para el año entrante. El mediocampista ecuatoriano se encuentra actualmente sin club, por lo que en tienda crema aprovecharon este momento clave antes de que otra institución deportiva se le adelantara. Recordemos que el pivote incluso ha jugado para su selección.

"El volante ecuatoriano Carlos Gruezo jugará en Universitario de Deportes la próxima temporada. Con pasado en su selección y experiencia en el fútbol alemán, el mediocampista ya tiene todo cerrado con el club crema", indicó el mencionado comunicador, dándole una sensacional noticia a todos los hinchas merengues que exigían una contratación de élite.

"¿Por qué tanta premura? En la 'U' decidieron agilizar las negociaciones al considerar que se trataba de una muy buena oportunidad de mercado, además de que otros clubes estaban muy cerca de ficharlo. Todo será oficializado a fin de año", agregó. De esta manera, se confirmó el primer fichaje de Universitario de Deportes para la Liga 1 y, probablemente, Copa Libertadores de 2027.

Trayectoria de Carlos Gruezo