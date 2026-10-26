Universitario quiere remecer el mercado firmando a defensa de casi un millón: "Está avanzando"

La Liga 1 2026 va llegando a su fin y con ello Universitario de Deportes empieza a gestionar su planificación para la siguiente temporada. Precisamente, la dirección deportiva de la escuadra crema ya tiene en la mira a sus primeros fichajes y se conoció que están conversando con un defensa ecuatoriano con una gran valoración en el mercado.

Universitario quiere remecer el mercado firmando a defensa de casi un millón

Uno de los jugadores que dejó huella durante su paso por Universitario fue José Carabalí, quien dejó el equipo a mitad de temporada para poner rumbo a LDU de Quito. Sin embargo, recientemente, el periodista Gustavo Peralta sorprendió al revelar que el cuadro crema está buscando su regreso.

Durante el programa ‘Modo Fútbol’, el comunicador señaló que, tras la visita del administrador Franco Velazco a Ecuador para la Copa Libertadores Femenina, las conversaciones con el defensor se reactivaron y, desde entonces, avanzan satisfactoriamente.

Universitario está interesado en el regreso de José Carabalí

"Cuando Carabalí se va, pasó un tiempo y señalamos que tenía la intención de volver a Universitario, porque lo que había encontrado en LDU no era lo que había pensado. En ese momento era difícil, pero para el siguiente año se podía retomar y eso sucedió. La visita de Franco Velazco a Ecuador sirvió para generar un contacto directo, la conversación se ha dado y se está avanzando. En las próximas semanas se verá que gestión pueda hacer Carabalí. Dependerá de él, pero las puertas están abiertas" , sostuvo.

Sin embargo, el periodista deportivo hizo especial hincapié en que el regreso de José Carabalí a Ate dependerá exclusivamente del futbolista y del acuerdo al que pueda llegar con LDU de Quito para quedar libre. Por lo pronto, la dirección deportiva de la ‘U’ ha dejado las puertas abiertas a su retorno.

Valor de mercado de José Carabalí

José Carabalí viene teniendo una aceptable regularidad en las filas de LDU de Quito, aunque su valor de mercado ha terminado cayendo. Sin embargo, el defensor de 29 años mantiene una cotización atractiva, ya que el portal internacional Transfermarkt ha tasado su pase en 850 mil euros.