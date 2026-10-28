Deportivo Moquegua emite preocupante comunicado tras partido ante Alianza Lima: "Medidas legales"

Deportivo Moquegua cayó en su último partido ante Alianza Lima por el Torneo Clausura y se complicó en su lucha por evitar el descenso en la Liga 1 2026. Sin embargo, luego de este enfrentamiento, la directiva del cuadro moqueguano sorprendió al emitir un rotundo comunicado denunciando graves prácticas contra sus jugadores.

PUEDES VER: DT de Alianza Lima alista determinante medida con Piero Cari para clásico ante Sporting Cristal

Deportivo Moquegua emite preocupante comunicado tras partido ante Alianza Lima

Mediante sus redes sociales, Deportivo Moquegua sorprendió al revelar que ha tomado conocimiento de que sus jugadores han recibido llamadas y mensajes que atentan contra los principios y valores de un futbolista profesional, aunque no detalló el motivo específico de estos contactos.

“El Club Deportivo Moquegua informa a la opinión pública que ha tomado conocimiento de llamadas y mensajes dirigidos a nuestros jugadores buscando atentar contra sus principios y valores, situación que será puesta en conocimiento de las autoridades competentes, a fin de identificar a los responsables y adoptar las medidas correspondientes frente a estos actos delictivos antideportivos”, señaló.

Del mismo modo, la institución indicó que buscará salvaguardar el juego limpio y el respeto por una competencia íntegra, defendiendo los valores del fútbol. Por ello, aseguró que actuará con firmeza frente a las conductas antideportivas.

Comunicado de Deportivo Moquegua tras el partido con Alianza Lima

“Reafirmamos nuestro compromiso con la integridad deportiva, el juego limpio y el respeto por la competencia. Nuestra institución defenderá siempre los valores del fútbol y actuará con firmeza ante cualquier conducta que pudiera atentar contra nuestra institución”, añadieron.

Finalmente, el club anunció que tomará las medidas legales correspondientes y pondrá los hechos en conocimiento de las autoridades competentes para que se inicien las investigaciones pertinentes.

“Adoptaremos las medidas legales correspondientes y pondremos los hechos en conocimiento de las instancias competentes, conforme a los procedimientos establecidos. Club Deportivo Moquegua defenderá siempre la transparencia, la dignidad deportiva y el respeto por nuestra camiseta”, concluyeron en su pronunciamiento.

Presidente de Deportivo Moquegua se pronunció por las llamadas a sus jugadores

Durante una conversación con el programa ‘Entre Ceja y Ceja’, Ricky Caldas, presidente de Deportivo Moquegua descartó que las llamadas a sus jugadores tuviesen relación con la derrota ante Alianza Lima o partidos anteriores. "Son temas distintos y no queremos especular sobre sus motivos”, manifestó.