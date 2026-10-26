Carlos Grados, arquero de CD Moquegua, arremetió contra al árbitro que validó gol de Alianza Lima

La polémica por el gol de Alianza Lima frente a CD Moquegua, en la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, continúa provocando reacciones. En esta ocasión, Carlos Grados, guardameta del equipo moqueguano, no se guardó nada y arremetió contra la actuación del árbitro Edwin Ordóñez y del VAR por no haber pedido la revisión de una acción que terminó beneficiando al conjunto blanquiazul.

Carlos Grados, arquero de CD Moquegua, cuestionó a Edwin Ordóñez, árbitro que validó gol de Alianza Lima

En una entrevista con el programa ‘Fútbol como cancha’, el guardameta Grados expresó su disconformidad con la explicación que recibió del árbitro principal, Ordóñez. Según relató, el juez le indicó que el asistente había señalado que el balón ingresó al arco, pese a que, desde su perspectiva, su posición impedía que el línea observara claramente la acción.

Video: L1MAX

“Edwin Ordoñez nos dice que el juez de línea le dijo que fue gol, pero no tiene sentido porque yo le estoy tapando completamente la visión. Nos dijo que una cámara en oriente les muestra que es gol, pero no había cámaras en esa zona”, manifestó el portero de CD Moquegua.

Carlos Grados también cuestionó la cantidad de cámaras disponibles para revisar una jugada tan determinante. Para el arquero, el sistema de videoarbitraje debía contar con mayores recursos para ayudar a los árbitros a tomar una decisión en una acción que continúa bajo discusión.

“Lo que molesta es que no puede ser posible que solo hayan tres cámaras y no puedan ayudar al árbitro. Le pedimos que vaya a ver la jugada y no lo hizo”, sostuvo el guardameta, quien dejó en evidencia su molestia por la falta de una revisión en el monitor.

De esta manera, el gol que le dio la victoria a Alianza Lima continúa generando controversia tras las declaraciones del arquero rival y de José Soto, entrenador de CD Moquegua, quien también pidió explicaciones por la decisión arbitral. Hasta el momento, los cuestionamientos de ambos representan la versión del equipo moqueguano sobre una acción cuyo desarrollo sigue siendo motivo de debate.