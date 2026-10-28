DT de Alianza Lima alista determinante medida con Piero Cari para clásico ante Sporting Cristal

Alianza Lima está mentalizado en su enfrentamiento ante Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Este nuevo episodio del clásico moderno promete ser decisivo en la lucha por el título, por lo que Pablo Guede ya empezó a tomar medidas con su plantel. Precisamente, el técnico sorprendió al tomar una importante decisión con Piero Cari.

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DT de Alianza Lima alista determinante medida con Piero Cari ante Sporting Cristal

La escuadra victoriana es consciente de que no puede dejarse nada en un partido de alta intensidad y especialmente en su lucha por el título del Torneo Clausura. Por ello, el periodista José Varela emocionó a los hinchas al desvelar que Piero Cari está en la consideración del comando técnico para el duelo ante Sporting Cristal.

Según indicó el comunicador en sus redes sociales, el volante saldrá en la lista de convocados de Alianza Lima para el partido en el Estadio Alberto Gallardo, por lo que solo resta esperar la confirmación por parte del club.

Piero Cari será convocado para enfrentar a Sporting Cristal.

“Piero Cari está en los planes de Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, para el importante duelo de este jueves ante Sporting Cristal”, fue la información que compartió el periodista deportivo en su cuenta de ‘X’.

De esta forma, el joven mediocentro nacional tendrá la oportunidad de sumar minutos en el partido y dependerá de él ganarse un lugar dentro del esquema de Pablo Guede. Sin embargo, cabe señalar que es poco probable que pueda iniciar de titular, por lo que deberá esperar su oportunidad desde el banquillo.

Números de Piero Cari con Alianza Lima este 2026

Piero Cari ha tenido una escasa participación con Alianza Lima en esta temporada, aunque sigue siendo considerado como uno de los jugadores con mayor proyección del plantel. En este año, el volante de 19 años ha disputado solo cinco partidos, en los que ha sumado tan solo 96 minutos con los íntimos.