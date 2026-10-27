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Sporting Cristal recibe impactante noticia previo a su enfrentamiento contra Alianza Lima por el Clausura
Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentarán el 29 de octubre en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026, buscando tres puntos clave.
Alianza Lima y Sporting Cristal volverán a verse las caras en un partido clave por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos afrontarán este compromiso con la intención de sumar tres puntos importantes en la recta final del campeonato. En la previa, los últimos enfrentamientos entre blanquiazules y celestes permiten repasar cómo les fue a ambos clubes en sus duelos más recientes.
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De acuerdo con el historial, los últimos 10 partidos entre Alianza y Cristal dejaron resultados variados, con empates, victorias para ambos equipos y encuentros que necesitaron una definición por penales. No obstante, los ahora dirigidos por Roberto Mosquera en estos últimos 10 partidos llega con una fuerte ventaja contra los comandados por Pablo Guede.
Entre los resultados más llamativos aparece el empate 3-3 del 6 de diciembre de 2025, que terminó con una victoria de los celestes por 5-4 en la tanda de penales. También destaca el triunfo de los blanquiazules por 2-1 sobre los celestes el 1 de marzo de 2025, mientras que Cristal consiguió una victoria por 3-0 el 5 de febrero de 2023.
Los empates también han sido frecuentes en esta serie. En el registro figuran igualdades sin goles, como la de los íntimos y bajopontinos del 5 de agosto de 2025 y el 8 de julio de 2023, además de otros resultados de 0-0 entre ambos equipos. Asimismo, el 9 de mayo de 2026 empataron 1-1, en un duelo que volvió a mostrar la paridad entre los dos conjuntos.
Últimos enfrentamientos entre Alianza Lima vs Sporting Cristal
Sporting Cristal vs Alianza Lima: fecha, hora y canal
Con estos antecedentes, Alianza Lima y Sporting Cristal se preparan para escribir un nuevo capítulo de su rivalidad. El próximo enfrentamiento se disputará el jueves 29 de octubre, desde las 3.30 p. m. (hora peruana), en el estadio Alberto Gallardo, por la fecha 14 del Torneo Clausura. Ambos buscarán imponer sus condiciones y sumar una victoria que puede resultar importante para sus aspiraciones en el campeonato.
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