Cienciano se alista para visitar a Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026 en un compromiso determinante para sus aspiraciones de clasificar a la Copa Sudamericana. En la previa del encuentro, Cristian Ruggeri, asistente técnico del cuadro cusqueño, se refirió al rival y no dudó en destacar la campaña que viene realizando el conjunto celeste en el segundo certamen del año.

Cristian Ruggeri, asistente técnico de Cienciano, dio rotundo calificativo a Sporting Cristal de cara al partido por el Torneo Clausura

En declaraciones para 'Exitosa Deportes', Ruggeri, integrante del comando técnico de Cienciano, calificó el enfrentamiento ante Cristal como una final y resaltó el nivel mostrado por los rimenses durante el segundo certamen del año. Además, aprovechó para felicitarlos por la obtención de la Copa Caliente.

“Solo pienso en el partido del domingo, que es un terrible partido ante uno de los mejores equipos. De paso, quiero felicitar a Sporting Cristal, que hizo un Clausura espectacular, ganó la Copa Caliente. A los jugadores, al entrenador, vamos a jugar una final”, manifestó.

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Cristian Ruggeri aclaró la situación de Horacio Melgarejo en Cienciano

Por otro lado, Cristian Ruggeri también fue consultado sobre la reciente salida anunciada por Horacio Melgarejo y la situación del comando técnico de cara a la próxima temporada. El asistente precisó que el entrenador argentino continúa vinculado al club y que, por ahora, su atención está puesta únicamente en el compromiso ante Sporting Cristal.

“No, a ver, él sigue siendo el entrenador de Cienciano, eso tiene que quedar muy claro. Yo soy el asistente, en estos momentos tengo que hacerme cargo del partido del domingo. Solo pienso en el partido del domingo”, explicó.

Finalmente, el asistente técnico señaló que Melgarejo seguirá trabajando con el grupo hasta el 22 de noviembre. Después de esa fecha, cada integrante del comando técnico evaluará su futuro profesional.

“Horacio está en el día a día con nosotros hasta el 22, como está todo el cuerpo técnico. Y como te dije antes, finalizado el contrato, cada uno valorará lo mejor y cómo quiere que siga su carrera. Eso es así de simple”, agregó.

Mientras tanto, Cienciano buscará sumar un resultado positivo en el estadio Alberto Gallardo para asegurar su clasificación a la Copa Sudamericana, objetivo que todavía tiene pendiente en el cierre de la temporada.