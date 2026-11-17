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Neri Bandiera de Cienciano dio rotundo mensaje por partido ante Sporting Cristal: “El pavo de la fiesta”
El delantero de Cienciano, Neri Bandiera, se refirió al enfrentamiento ante Sporting Cristal por la última fecha y no dudó en dejar un llamativo mensaje que calentó la previa.
Sporting Cristal se juega la posibilidad de coronarse campeón del Torneo Clausura y acceder a los playoffs por el título nacional. Sin embargo, deberán hacerle frente a un Cienciano que también busca asegurar su presencia en la Copa Sudamericana. En medio de ello, Neri Bandiera se refirió a este duelo y no dudó en dejar un rotundo mensaje por enfrentar a los celestes.
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Neri Bandiera de Cienciano dio rotundo mensaje por partido ante Sporting Cristal
Durante una entrevista con el programa ‘Conexión Cienciano’, le consultaron al delantero argentino cómo vive el plantel de Cienciano la previa del trascendental encuentro ante Sporting Cristal, teniendo en cuenta que podrían quedar fuera de la lucha por un cupo a la Sudamericana.
Ante ello, Neri Bandiera señaló que toda la presión mediática está puesta en los cerveceros, debido a que se encuentran disputando el título. Sin embargo, resaltó que el ‘Papá’ saldrá al campo en busca de la victoria, pues no quieren ser el “pavo de la fiesta” y desean asegurar su presencia en el torneo internacional.
Video: Conexión Cienciano
"Miramos el partido con expectativa. Sabemos que todo el mundo está mirando más a Cristal que a nosotros, porque se están jugando el torneo. Pero, nosotros no queremos estar de paso ni ser 'el pavo de la fiesta' como se dice. Queremos hacer nuestro trabajo, nuestra final y asegurar la clasificación. Este club merece estar siempre en un evento internacional. Hay varios que no quieren, porque saben lo que significa ver a Cienciano en la Sudamericana", sostuvo.
Del mismo modo, el atacante expresó su ilusión de asegurar la clasificación antes de este encuentro, siempre y cuando se den otros resultados. No obstante, de no ser así, señaló que afrontarán el compromiso como si se tratara de una final para conseguir el objetivo.
"Estamos enfocados en el domingo, ojalá que lleguemos ya clasificados, pero si tenemos que sacar el resultado lo jugaremos como una final para lograrlo y después ir al receso con tranquilidad" , concluyó.
Sporting Cristal vs Cienciano: ¿cuándo se juega el partido?
El partido de Sporting Cristal vs Cienciano está programado para disputarse el domingo 22 de noviembre desde las 3.00 p. m. (hora peruana). Este duelo se jugará en el Estadio Alberto Gallardo del Rímac y será vital para los celestes en la disputa por el título del Torneo Clausura.
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