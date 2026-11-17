Sporting Cristal es consciente de que necesita seguir ganando para consagrarse campeón nacional a final de temporada. Precisamente, los rimenses lograron vencer en la última jornada del campeonato y aseguraron su presencia en los playoffs en busca del título nacional.

Sporting Cristal ganó 2-1 en la última fecha y clasificó a los playoffs por el título

Las divisiones menores de Sporting Cristal continúan en competencia y esta vez fue el turno de la categoría Sub-18. Los rimenses se enfrentaron a Melgar en la última jornada del Grupo 2 de la Fase 2 de la Liga Nacional Juvenil y lograron quedarse con la victoria por 2-1.

Los dirigidos por el DT Claudio Bustamante tuvieron que hacerle frente al factor de la altura y, pese a ello, consiguieron adelantarse en el marcador con un gol de Marcelo Saldaña. De esta manera, los celestes se marcharon al descanso con ventaja.

Sporting Cristal venció a Melgar en la última fecha y clasificó a los playoffs

Ya en la segunda mitad, Sporting Cristal mantuvo su vocación ofensiva y fue Leonardo del Rosario quien anotó el segundo tanto para encaminar la victoria. Por su parte, Melgar logró descontar por intermedio de Ronald Rodríguez. Sin embargo, el ‘Dominó’ terminó con la desazón de perder en casa y quedar fuera de la disputa por el título.

Por su parte, los cerveceros celebraron este importante resultado, ya que con la victoria terminaron en el primer lugar de su grupo y clasificaron a los playoffs finales en busca del título de la Liga Nacional Juvenil Sub-18.

¿Contra quién juega Sporting Cristal en los playoffs de la Liga Nacional Juvenil Sub-18?

De acuerdo con el reglamento de la competición, Sporting Cristal deberá enfrentarse al equipo que terminó en el segundo lugar del Grupo 1. En este caso, los rimenses se medirán ante Universitario en una serie de semifinales de ida y vuelta, en busca de un lugar en la gran final.

Cabe señalar que el equipo que se consagre campeón de la Liga Nacional Juvenil Sub-18 obtendrá el derecho de representar al Perú en la próxima edición de la Copa Libertadores Sub-20.