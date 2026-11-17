Sporting Cristal logró coronarse campeón de la Copa de la Liga y le dio una alegría a sus hinchas previo a la última fecha del Torneo Clausura 2026. Sin embargo, las celebraciones se convirtieron en incertidumbre luego de que se conociera que Maxloren Castro puede dejar el club tras interés de otros clubes.

Maxloren Castro se perfila a dejar Sporting Cristal tras salir campeón

Durante el programa ‘Hablemos de MAX’, el periodista Gustavo Peralta recordó que el extremo de Sporting Cristal tuvo la posibilidad de fichar por otro equipo a mediados de temporada, aunque la operación no llegó a concretarse. Sin embargo, esto no impidió que el club y su agencia continuaran buscando opciones para concretar una venta.

“Sé que Maxloren Castro a mitad de año tuvo la chance de ser vendido, pero no se terminó de concretar. Sporting Cristal y la agencia que lo maneja han valorado muchos escenarios y muchas posibilidades”, sostuvo.

En ese sentido, el comunicador reveló que equipos de Europa y la MLS han sondeado al jugador y que todo apunta a que enviarán propuestas formales en aproximadamente dos semanas para iniciar las negociaciones con el club y buscar un acuerdo.

Maxloren Castro con opciones de jugar en Europa y la MLS

“ Entiendo que las posibilidades de los clubes que han sondeado van a empezar a aterrizar propuestas formales a partir de dos semanas más o menos. Hay interés de la MLS y de Europa . No son clubes grandes, son del Viejo Continente pero de ligas de segundo o tercer orden. Países Bajos por ejemplo, que de igual forma son importantes”, resaltó.

Del mismo modo, Peralta indicó que las ofertas provenientes de Europa no corresponden a los principales clubes del continente, sino a equipos de menor jerarquía, pero con presencia en sus respectivas ligas. No obstante, siguen siendo una gran oportunidad para que Maxloren Castro pueda dar el salto al extranjero.

Valor de mercado de Maxloren Castro

El valor de mercado de Maxloren Castro ha aumentado considerablemente con el paso del tiempo. El extremo de 18 años es uno de los jugadores más prometedores del fútbol peruano, lo que ha llevado al portal internacional Transfermarkt a otorgarle una cotización de 1,2 millones de euros en el mercado de pases.