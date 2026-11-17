Sporting Cristal se convirtió en el único club que tiene posibilidades de hacerse con el 'Triplete' histórico del fútbol peruano esta temporada. Los celestes salieron campeones de la Copa de la Liga Caliente tras vencer 2-0 a Alianza Atlético en la gran final de la competición, por lo que ahora van con todo por la Liga 1 2026. Te contamos cuál es el tercer certamen.

Resulta que, gracias a que se hizo con el título del certamen creado este año por la Federación Peruana de Fútbol, el elenco dirigido por Roberto Mosquera se ganó el derecho a participar en otra novedad instalada por la FPF, la Recopa de la Liga. Adicional a ello, los del Rímac siguen en competencia por hacerse con el Torneo Clausura y, posteriormente, con la Primera División del Perú.

¿Cuál es el 'Triplete' que puede ganar Sporting Cristal?

Es en ese sentido que Sporting Cristal aún puede obtener el 'Triplete' del fútbol peruano esta temporada: Copa de la Liga Caliente, Liga 1 y Recopa de la Liga 2026 . Este sería un hito histórico debido a que ningún club ha conseguido hacerse con tres trofeos en una misma campaña, superando así a Alianza Lima y Universitario de Deportes en ese aspecto.

Sporting Cristal se consagró campeón de la Copa de la Liga.

Eso sí, en caso pierda el Torneo Clausura, el cuadro celeste tiene asegurada la final de la Recopa, donde enfrentará al futuro campeón de la Liga 1. Si los 'cerveceros' se hacen con la Primera División, el reglamento de la FPF indica que deberá chocar con Alianza Atlético, ya que se trata del subcampeón de la Copa de la Liga. Es decir, jugará obligatoriamente un certamen más.

Es importante recordar que Sporting Cristal iniciará con ventaja la próxima temporada gracias a que se hizo con el título de la Copa Caliente. Este trofeo le brindará dos unidades extras al club en la tabla del Acumulado, mientras que al subcampeón (Alianza Atlético) le otorga un punto adicional.