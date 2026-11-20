Sporting Cristal está a puertas de afrontar un importante partido ante Cienciano por la última fecha del Torneo Clausura. Los celestes están obligados a ganar y esperar un tropiezo de Sport Huancayo para meterse a los playoffs por el título nacional de la Liga 1 2026. Sin embargo, en tienda rimense ya planifican el plantel para el 2027 y, en ese sentido, surge la duda sobre la continuidad de Hernán Barcos.

Como se recuerda, el 'Pirata' llegó a mediados del 2026 y finaliza su vínculo en diciembre. Ante la incertidumbre sobre su posible continuidad, el exportero Erick Delgado tomó la palabra y dejó una tajante opinión respecto al futuro del delantero argentino.

Erick Delgado rotundo sobre el futuro de Hernán Barcos en Sporting Cristal

Durante una de las últimas emisiones del programa 'L1 Radio', el exarquero del cuadro cervecero señaló que, por la experiencia, jerarquía y eficacia de cara al arco que ha mostrado, Barcos sí merece ampliar su estancia en La Florida, aunque aclaró que, a su criterio, solo debería permanecer medio año más, desatando la polémica entre sus compañeros de programa.

"Y o sí le renovaría, hizo más de seis goles. Medio año, yo le renovaría medio año . ¿Qué pasa si Cristal te dice 'yo puedo (renovarte) pero solo seis'. Vas a quedarte sin equipo. Podemos pensar lo que quiere Barcos, pero y si la institución le dice seis meses más, ¿Qué puedes hacer?, es ir a buscar en otro lado", manifestó Delgado.

Hernán Barcos termina su contrato con Sporting Cristal en diciembre

De esta manera, Erick Delgado dejó clara su postura sobre la continuidad de Hernán Barcos y consideró que Sporting Cristal debería ofrecerle una renovación por un periodo no mayor al de seis meses.

Números de Hernán Barcos con Sporting Cristal

Desde su llegada, el pasado mes de julio, Hernán Barcos registra 21 partidos con Sporting Cristal, entre Torneo Clausura, Copa Sudamericana y Copa de la Liga, con un saldo de 7 goles y 4 asistencias.